Primo collaudo per il Cagliari di Pisacane 

Dopo sei giorni di preparazione, arriva il primo test per il nuovo Cagliari di Pisacane, nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17, nel campo comunale di Temù (e in streaming sul canale YouTube del club). A collaudare il lavoro sin qui svolto dai rossoblù, in Alta Val Camonica, sarà l’Ospitaletto Franciacorta, neo promosso in Serie C. Subito un impegno di livello, dunque, che permetterà allo staff tecnico di quantificare lo stato di crescita atletica della squadra al netto dei carichi di lavoro e, allo stesso tempo, di sperimentare in partita le soluzioni tattiche provate sinora soltanto in allenamento. Come ha detto chiaramente il presidente Giulini l’altro ieri a Videolina prima di lasciare Ponte di Legno, le amichevoli consentono poi di fare il punto anche in chiave mercato. Per capire quali lacune eventualmente sarebbero ancora da colmare e per valutare meglio i tanti giovani presenti in ritiro e che sperano, manco a dirlo, di restare nel gruppo per tutta la stagione.

Il punto

Non ci saranno chiaramente Pavoletti e Gaetano, che stanno svolgendo un lavoro personalizzato in seguito ai rispettivi interventi chirurgici, entrambi a un ginocchio (anche se proprio ieri il capitano ha iniziato a correre). Da valutare anche quei giocatori che stanno smaltendo i carichi importanti dei primi giorni, sono diversi. Inutile forzare. Lo stesso Mina dovrebbe restare quasi certamente a guardare avendo raggiunto la comitiva in montagna solo martedì sera e rotto il ghiaccio in campo giovedì dopo un primo giorno soft per lo più in palestra.

Sistema di gioco

La partita sarà da novanta minuti, Pisacane avrà pertanto la possibilità di vedere all’opera tutti i giocatori a disposizione, dosare in questo modo le energie e provare più sistemi di gioco. Nei primi giorni in Lombardia si è soffermato in particolar modo sulla difesa a quattro e sulle diverse variabili dal centrocampo in su, passando quindi dal 4-3-1-2 con un trequartista di riferimento e una seconda punta al fianco di Piccoli al 4-3-3 con due esterni particolarmente offensivi, vale a dire Luvumbo e Felici. Ieri mattina il tecnico napoletano ha dedicato buona parte della seduta tattica alla difesa a tre (Wieteska-Luperto-Obert) schierando inizialmente la squadra attraverso il 3-5-1-1. E per quanto abbia un’idea di base abbastanza consolidata (attraverso la quale, tra l’altro, il ds Angelozzi sta portando avanti il mercato), l’obiettivo è comunque quello di creare un Cagliari camaleontico, capace quindi di cambiare pelle o mentalità in qualsiasi momento, in base anche alle caratteristiche dell’avversario o alle esigenze del match.

I tifosi

Oggi, dunque, primo collaudo. Sono attesi centinaia di tifosi, tra sardi emigrati o giunti apposta dall’Isola per l’occasione. Ieri sera, invece, prima uscita pubblica sul palco della piazza di Ponte di Legno per i rossoblù che hanno voluto così salutare il paese che li ospiterà ancora sino a martedì. Hanno preso il microfono, tra gli altri, Pisacane, Pavoletti, Deiola e l’ultimo arrivato Borrelli, uno dei più attesi in campo per l’amichevole con l’Ospitaletto.

