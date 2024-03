Primo camp internazionale di inglese 

Per la prima volta in Sardegna sarà Quartu ad ospitare un camp internazionale di inglese aperto ai ragazzi delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado.

L’iniziativa sarà coordinata da una associazione inglese con sede anche in Italia, che sta portando da qualche anno un team di educatori provenienti da tutti i paesi anglofoni del mondo, certificati nell’insegnamento della lingua inglese ai ragazzi italiani. Lavorano sulla penisola già da diversi anni ma non erano ancora sbarcati in Sardegna.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi e si svolgerà dal 17 al 28 giugno, nella parrocchia di San Giovanni Evangelista.

Il programma

Il programma prevede l’apprendimento dell’inglese attraverso giochi, gare di abilità, lavori di artigianato, canto, ballo e soprattutto teatro. Alla fine delle due settimane i ragazzi inviteranno chiunque volesse assistere, al loro spettacolo di teatro in inglese.

«Vorremmo che più bambini possibile avessero questa opportunità», dice l’insegnante Enrica Puddu, «per questo lanciamo fin da adesso l’appello a chiunque volesse partecipare. Contiamo di promuovere l’incontro tra tante famiglie già dalla riunione di domani per iniziare anche qui in Sardegna questo progetto, che ormai è considerato il più efficace, per avvicinare le nuove generazioni all’inglese in maniera naturale e veloce».

