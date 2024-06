Primo caldo di giugno, il soffio di Scipione: si sfioreranno i 40 gradi 

Dell’elmo di Scipio, pur rimanendo patriottici, sarà meglio non cingersi la testa. Non in questo weekend, almeno, perché sarà a dir poco rovente. Proprio a Scipione è intitolato l’anticiclone - non a caso, africano - che ci farà sudare parecchio, a partire da domani e ancor di più sabato. Tutta l’Italia sulla graticola, con punte di 40 gradi previste dai meteorologi in certe aree della Sardegna, in questo anticipo d’estate che segue il mese di maggio più caldo mai registrato da quando si rilevano le temperature: lo afferma l’Onu sulla base dei dati del Copernicus climate change service, secondo il quale maggio è stato il dodicesimo mese consecutivo con temperature record. Lo sanno bene gli agricoltori, anche in Sardegna.

Sabato torrido

Da domani, dunque, la prima ondata di calore del 2024. «A provocarla», spiega Alessandro Gallo, meteorologo ex Aeronautica militare e ora di Meteonetwork, «sono due masse d’aria con caratteristiche diverse: la prima, fresca e di origine atlantica a sudovest di Spagna e Portogallo, dà la spinta per far risalire sul Mediterraneo l’aria calda del Sahara, cioè la seconda massa, che sta per investirci in pieno». Il graduale aumento delle temperature parte domani: Gallo prevede per sabato «picchi fra i 37 e i 40 gradi nel centronord dell’Isola e nel Sulcis Iglesiente, con aria estremamente umida» che, si sa, amplifica la temperatura percepita. Nei settori costieri «sono attesi fra i 29 e i 32 gradi», aggiunge il meteorologo, «che diventano 33 e anche 36 negli altri settori esposti allo scirocco».

Domenica si cambia

Dunque, un minimo atlantico a sudovest della penisola iberica spinge su l’aria calda dal Nordafrica. «Domenica, però», fa notare Gallo, «quel minimo di pressione sarà in dinamica sulla Spagna: la parte orientale di quel minimo dovrebbe iniziare a interessare la Sardegna compresa la circolazione dei venti, che si disporranno da ovest sul settore centroccidentale. Continuerà a soffiare lo scirocco, invece, sul settore est, ma ci sarà un lieve calo delle temperature». Gallo ricorda che, quando convivono l’aria fredda atlantica e quella calda africana, «non si possono trascurare il contrasto termico e l’energia a disposizione per innescare deboli rovesci o temporali pomeridiani sulle coste, e accadrà. Anche perché», fa notare il meteorologo, «la nuvolosità che è prevista in alternanza ad ampie schiarite non mancherà certamente sul cielo sardo».

Lunedì tutto normale

Questa fiammata si esaurisce dunque domenica, e dal giorno dopo questa prima parte di giugno si ricorderà di essere tarda primavera, e non il centro rovente dell’estate. Alessandro Gallo spiega che sarà una circolazione di aria fresca proveniente dal Nord Europa, a far rientrare le temperature nelle medie del periodo, anche se questo fenomeno «riguarderà certamente il centronord d’Italia ma un po’ meno la Sardegna, dove comunque le temperature saranno tardo primaverili e possiamo aspettarci qualche piovasco. Avverrà», conclude il meteorologo, «sul settore centrosettentrionale dell’Isola. I venti ruoteranno da maestrale, in certi momenti da nord-nordovest e saranno deboli tranne che sulle coste, dove soffieranno moderati». Un po’ si respira, prima della lunga, torrida apnea estiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA