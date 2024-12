Primo bilancio per le squadre rossoblù: l’impegno c’è, tutte possono far meglio 

Dicembre, tempo di un primo bilancio per il settore giovanile del Cagliari. Quasi metà stagione si è conclusa per le varie categorie dei rossoblù, con questa prima parte dei campionati che ha presentato delle insidie da fronteggiare per tutte le formazioni.

La Primavera di Fabio Pisacane sembra rivivere il campionato passato: i rossoblù stazionano in dodicesima piazza (una in meno rispetto all'annata scorsa) con 16 punti raccolti in quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Eppure l'impegno e il sacrificio sono visibili ogni partita. Manca ancora un po' di freddezza sotto porta e la giusta cattiveria agonistica per riuscire a conquistare qualche punto in più: chissà che la gara di sabato contro il Bologna non sia il match giusto per la svolta.

Difficoltà anche per l'Under 18 di Marco Mancosu, che attualmente si trova in dodicesima posizione con 14 punti. I suoi ragazzi hanno portato a casa tre vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Oggi il recupero della nona giornata in casa del Sassuolo: calcio d'inizio alle 16.30 al campo sportivo Adriana Spazzoli.

Anche l'Under 17 di Roberto Concas ha visto, in questa prima metà di torneo, un andamento un po' altalenante: tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, con un totale di 12 punti e l’ottava posizione in classifica.

Situazione quasi analoga per l'Under 16 di Federico Trudu e l'Under 15 di Davide Carrus, entrambe all’undicesimo posto nei rispettivi campionati: la prima, però, ha collezionato tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, mettendo in cascina 11 punti; la seconda tre vittorie e sei sconfitte, con appena 9 punti. Entrambe le formazioni hanno una partita in meno rispetto alle altre avversarie, match che recupereranno in casa col Brescia mercoledì 15 gennaio.

Per i baby rossoblù c’è un buon margine di miglioramento: cambiare rotta non è facile e vanno messe sempre in conto tutte le variabili dei casi, ma l'auspicio è che il 2025 sia più roseo per tutte le giovanili.



