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Dal ritiro.
15 luglio 2026 alle 00:46

Primo allenamento per Fazzini 

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Secondo giorno di lavoro ieri ad Asseminello dove il Cagliari ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Dopo un mese e mezzo di vacanza, i ritmi sono inevitabilmente blandi e andranno man mano a salire col passare dei giorni. Già si respira adrenalina.

La giornata si è sviluppata in due sedute: prevalentemente atletica la prima, più tecnico-tattica la seconda con il pallone protagonista. Tutti in campo, compreso l’ultimo arrivato Fazzini che ha così svolto il primo allenamento in rossoblù.

E dopo l’acquisto dell’ex viola (in prestito con diritto di riscatto), è attesa per oggi l’ufficializzazione anche per quello di Harry Winks, in arrivo dal Leicester. Il 30enne centrocampista inglese firmerà un contratto per una stagione con rinnovo automatico per una successiva in caso di salvezza. Sono diventati così trentatré i giocatori in ritiro in questa fase al Crai Sport Center. La lista potrebbe subire qualche variazione quando la squadra si trasferirà a Ponte di Legno dove sono attesi, oltre ai possibili nuovi acquisti, Mina (impegnato ai Mondiali sino alla settimana scorsa) e Idrissi (che sta recuperando dalla rottura del crociato).

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