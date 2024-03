Primi turisti nel nord Sardegna: oltre le spiagge riti, musei e arte 

Vola alta la Pasqua nel nord dell'isola con il 12 per cento in più di passeggeri rispetto al 2023, stimato dai due aeroporti, ma è troppo bassa per gli albergatori che riservano una brutta sorpresa ai turisti atterrati ad Olbia e ad Alghero per le festività. Da ieri e fino al 2 aprile, il Costa Smeralda e il Riviera del Corallo prevedono, in totale, 62mila viaggiatori, in movimento da e per quattordici paesi europei, collegati con 424 voli, tra andata e ritorno. Una pattuglia di turisti che si aggiunge ai visitatori sardi.

Gallura

Nello scalo di Olbia si aspettano circa 35mila passeggeri ma gli ospiti che sbarcano in Gallura hanno dovuto fare i conti con i pochi hotel disponibili alle prenotazioni: da Budoni fino a Porto Cervo, passando per San Teodoro e Porto Rotondo, le strutture alberghiere aperte sono circa il 10 per cento. In Costa Smeralda, l’unico albergo pronto ad accogliere i vacanzieri, che ieri ha inaugurato la stagione estiva, è il Cervo Hotel affacciato sulla piazzetta, nel cuore di Porto Cervo, gli altri cinque stelle lusso rimandano l'apertura (forse) a fine aprile. A Olbia e nel suo litorale, compreso Porto Rotondo, danno il benvenuto ai turisti di Pasqua solo 20 alberghi su 55, con 1.900 posti letto su 5.600, quasi tutti nel centro storico e sulla commerciale viale Aldo Moro. A detta degli operatori, aprire le strutture a Pasqua non vale la candela e i numeri confermano l'opinione. «Nonostante le poche strutture aperte, il coefficiente di riempimento delle stesse è pari al 50 per cento», dice il presidente di Albergatori Olbia, Fabio Fiori. Secondo i gestori degli hotel, a frenare il flusso turistico sono il decollo tardivo dei voli della Summer 2024, in partenza (solo) ieri, e per quelli attivi, i prezzi alle stelle dei biglietti aerei.

La Riviera del Corallo

Stessa situazione ad Alghero. Una Pasqua smart, con i bed and breakfast pieni e gli hotel vuoti. Al Riviera del corallo si attendono 27mila passeggeri ma gli alberghi sulla costa hanno deciso di rimanere chiusi, almeno fino al ponte del 25 aprile e le strutture cittadine, invece, registrano un indice di riempimento che non supererà il 50 per cento delle camere. «È troppo presto perché la Pasqua sia rampa di lancio per la stagione turistica», commenta Stefano Visconti, presidente provinciale di Federalberghi. Ma se per gli albergatori le festività pasquali di marzo non rappresenteranno una fonte di reddito, non sarà così per i proprietari di bed and breakfast e case-vacanza che, invece, stanno ricevendo da giorni tantissime richieste.

Da fare e da vedere

I centri del nord Sardegna sono pronti ad accogliere i visitatori affiancando alle giornate in spiaggia molte proposte tra tradizione, concerti in piazza e cultura. Uno degli eventi di punta ad Alghero è la Setmana Santa entrata nel vivo ieri con la processione del Venerdì Santo. Domenica mattina andrà in scena sui bastioni uno degli eventi più partecipati dei riti pasquali: l’incontro tra Gesù risorto e la Madonna. Le due statue si ritroveranno sul lungomare alle 9.45, tra gli applausi della gente e gli spari a salve dei cacciatori. Sono aperti tutti i musei cittadini, il Macor dedicato al corallo e il Musa (archeologico), le Grotte di Nettuno e le visite del parco a Casa Gioiosa. A Sassari sono visitabili domenica e lunedì il museo Sanna e la Pinacoteca nazionale.

In Gallura, sempre per i musei statali, a Caprera sono aperte la casa di Giuseppe Garibaldi e il Memoriale del forte Arbuticci. Ad Olbia al museo archeologico si aggiunge l’apertura straordinaria (mattutina) della necropoli di San Simplicio, entrambi il giorno di Pasquetta. Tutti aperti anche gli otto siti archeologici di Arzachena. Per un tuffo nella cultura gallurese tradizionale c’è la Pasquetta ad Aggius. Il suggestivo borgo, bandiera arancione del Touring, propone un’intera giornata di eventi comprese le visite guidate al Meoc e al museo del banditismo sulle orme del Muto di Gallura

