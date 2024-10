Primi spiragli sull’ingresso di Kiev nella Nato 

Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky presenta il piano della vittoria al Parlamento ucraino e, subito dopo, si lancia nell’ennesimo tour per spingere gli alleati a sostenere la sua causa. Prima a Bruxelles, dove parteciperà al Consiglio europeo e visiterà il quartier generale della Nato, e poi a Berlino, dov’è atteso un vertice a quattro con Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Keir Starmer dopo quello annullato a causa dell’uragano Milton. Tra i nodi fondamentali c’è l’ingresso nella Nato e la novità è che, per la prima volta, si aprono spiragli all’interno dell’Alleanza per concedere l’agognato invito ben sapendo che l’adesione sarà comunque un processo lungo e tortuoso.

Sembrano solo dettagli ma ormai la forma è sostanza, perché su entrambi i lati dell’Atlantico c’è consapevolezza di quanto sia delicata la situazione sul campo di battaglia. «Forse non siamo ancora al momento della verità ma potremmo esserci vicini», sottolinea un diplomatico alleato alla vigilia della ministeriale Difesa che per la prima volta vedrà la partecipazione a questo formato dei partner asiatici (Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda). Diverse fonti alleate confermano che, nei corridoi, si discutono apertamente vari scenari, compresi quelli che prevedono la concessioni di territori in cambio della pace. Ipotesi che il presidente ucraino nega pubblicamente con forza.

