Primi screzi in consiglio comunale 

Parte il nuovo corso dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Altea, 43 anni, ma non mancano le polemiche per la nuova figura del presidente del consiglio comunale, che ha portato all’elezione di Alessia Cossu e per i criteri scelti per attribuzione delle deleghe agli assessori.

Le critiche

Silvia Mamusa, 50 anni, consigliere di minoranza ed ex assessora non risparmia critiche: «La maggioranza mi ha proposto la presidenza del Consiglio perché la volontà era quella di assegnarla alla minoranza e in particolare alla donna. Poi questa proposta, che mi è stata fatta dal sindaco, è stata ritirata perché era riconosciuta un’indennità, ma come minoranza avremo potuto valutare noi quest’opportunità. La maggioranza ci ha proposto il ruolo di vicepresidente e anche se il nostro gruppo di minoranza non ha dato disponibilità sono stata votata a scrutinio segreto. Questo fatto non è stato corretto perché non avevamo chiesto questo ruolo». Accuse anche per la scelta degli assessori: «La donna più votata, Emanuela Cruccu, non è in Giunta. In questo caso le scelte della nomina degli assessori sono state discrezionali e non meritorie».Ci va pesante anche Nicola Ennas, 53 anni, capogruppo della lista “San Gavino al centro”: «Prendiamo atto del cambiamento ideologico rispetto a 5 anni fa del sindaco, che si è liberato dell’idea che gli incarichi debbano essere affidati in funzione del numero dei voti come per il vicesindaco, ma sulla fiducia e affidabilità, mentre nell'attribuzione della delega dei lavori pubblici non è stata prioritaria la competenza. Inoltre abbiamo deciso come gruppo di non votare il presidente del consiglio comunale, che riteniamo una figura e un costo non necessario per di più se il sindaco sarà inclusivo come ha dichiarato. Abbiamo saputo infatti durante la trattazione pubblica del punto all'ordine del giorno che la presidenza è stata inizialmente proposta (poi ritirata) solo alla consigliera Silvia Mamusa, che avrebbe potuto non accettare la vicepresidenza».

Il sindaco

«L’istituzione del presidente e del vicepresidente del consiglio – dice il sindaco Stefano Altea - ha il profondo significato di ridare dignità e indipendenza all’organo di indirizzo e controllo politico rispetto all’esecutivo composto dal sindaco e dalla Giunta. Le scelte sulle deleghe sono state ben esplicitate durante il consiglio. Il nostro gruppo si contraddistingue per unità e condivisione degli obiettivi, senza alcun personalismo. Tutti i componenti del gruppo hanno delle competenze specifiche che meritavano di essere valorizzate con delle deleghe apposite. Questa è la fortuna e la grande ricchezza di aver creato un gruppo di alto profilo. Confidiamo che in futuro le critiche della minoranza siano realmente costruttive e relative agli interessi della comunità».

