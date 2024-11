Primi scontri a fuoco tra le forze di Kiev e soldati nordcoreani 

Kiev. È l’escalation da tempo denunciata da Zelensky e dagli alleati occidentali: «Le prime truppe nordcoreane sono già finite sotto il fuoco ucraino a Kursk». Ad assicurarlo è stato il capo del Centro per la lotta alla disinformazione presso il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, concretizzando i timori di Kiev e della Nato dopo l’arrivo nelle scorse settimane in Russia dei soldati di Pyongyang pronti a unirsi all’invasione russa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dello scontro o sulle possibili perdite da parte nordcoreana. Ma è uno sviluppo atteso da giorni ormai. Tanto che sabato, l’intelligence militare ucraina del Gur aveva denunciato l’arrivo ai confini russi con l’Ucraina di 11mila militari nordcoreani.

E ancora prima, Volodymyr Zelensky aveva denunciato l’imminente ingresso nella guerra delle truppe straniere, già nel weekend. Senza risparmiare critiche agli alleati per la loro risposta «pari a zero» all’escalation data dalla Corea del Nord all’invasione. I legami tra Mosca e Pyongyang sono più stretti che mai, testimoniati dall’incontro al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e la ministra degli Esteri nordcoreana, Choe Song Hui, che allo zar ha portato il «saluto profondamente sincero, caldo e cameratesco» del suo leader Kim Jong-un. Solo venerdì, la stessa ministra aveva promesso all’omologo Serghei Lavrov che lo Stato eremita sarebbe rimasto «fermamente accanto» alla Russia fino alla vittoria in Ucraina. Confermando così un’alleanza militare che preoccupa la Corea del Sud. Tanto che il presidente Yoon Suk-yeol ha chiesto «contromisure approfondite» contro la cooperazione militare «illegale» tra Corea del Nord e Russia.

