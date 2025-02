Primi risarcimenti dalla Regione dopo l’ultima alluvione 

Dopo la disastrosa alluvione dello scorso ottobre, che ha colpito pesantemente il territorio di Siliqua, arrivano i primi risarcimenti. Al Comune sono stati assegnati 700mila euro per i danni al patrimonio privato, 300mila euro per i danni al patrimonio pubblico, e infine 680mila euro come trasferimento corrente per il ristoro. Un risultato ottenuto in seguito alla dichiarazione dello stato di calamità naturale e l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande di risarcimento danni, per privati e attività economiche. Inoltre sono iniziate le verifiche tecniche per valutare i danni al patrimonio pubblico e privato.

Lo scorso 28 gennaio, sono arrivati i primi 300mila euro, che il Comune ha deciso di destinare alla progettazione e realizzazione dei lavori straordinari nel poliambulatorio comunale, nella struttura Comunità alloggio, per le progettazioni degli interventi nelle strutture sportive e le opere di mitigazione del rischio idraulico nell’area del rio Forrus, in particolare intorno alla via Conte Ugolino.

Soddisfatti la sindaca Francesca Atzori, e l’assessore Isacco Fanni: «Continueremo a impegnarci per ridurre al minimo la vulnerabilità del paese, e perché le somme vengano riconosciute nella sua interezza. Stiamo richiedendo ulteriori fondi per completare gli interventi, tra cui il ripristino della viabilità rurale e del versante montano. Il nostro obiettivo è rendere la nostra comunità più sicura e meno vulnerabile alle calamità future, mettendo in campo tutte le risorse necessarie». (a. cu.)

