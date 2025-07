Primi pazienti al Margherita di Savoia 

Nella comunità integrata “Margherita di Savoia” sono arrivati i primi ospiti: in quattro sono già stati accolti e due arriveranno questa mattina nella moderna struttura restituita alla città il 19 giugno scorso dopo ventotto anni dalla sua chiusura per ristrutturazione.

L’accoglienza

«Abbiamo già iniziato ad accogliere i nostri ospiti - racconta Marta Tarabella, responsabile della cooperativa Medihopes a cui è stata affidata la gestione – la nostra struttura è moderna e funzionale e può ospitare sino a sessanta persone, non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate e non curabili a domicilio». L’iter burocratico che i primi e i prossimi pazienti hanno seguito per entrare al Margherita di Savoia è seguito dall’assessorato ai Servizi sociali, e in particolare, dall’assistente sociale, come spiega l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa: «Siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo, finalmente, la nostra comunità può contare su una struttura moderna capace di accogliere con una serie di servizi mirati le persone con diverse patologie».

La memoria

Il Margherita di Savoia ha ritrovato anche la sua “memoria storica”, nell’anima e nel cuore di don Franco Pometti, il cappellano storico della struttura. Don Franco, infatti, ha 82 anni, e fu il cappellano del vecchio istituto Margherita di Savoia, per ben 23 anni, esattamente dal 1975 al 1998, anno della sua chiusura. Seguì i suoi fedeli quando vennero trasferiti al secondo piano della Casa Serena, accompagnando queste persone nei momenti più difficili, con grande fede e devozione.

Tanta per lui l’emozione nel ricordo di tante storie vissute nel corso della sua lunga esperienza e di quelle che si avvia a scoprire. «Sono molto felice del mio ritorno come cappellano. – dice - Ho già avuto modo di conoscere i pazienti della struttura, che devo dire è bellissima, moderna e con tutti i servizi. Ho incontrato anche una famiglia che ha accompagnato un ospite della struttura, e i loro commenti sono stati molto positivi. La signora più anziana ha 93 anni, ed è di Iglesias. Ricordo molte storie ed aneddoti del tempo in cui fui cappellano della vecchia struttura. Ricordo di un signore sempre vestito in modo elegante, era una persona che in gioventù commise un grave crimine, e gli fu dato l’ergastolo. Scontò gli ultimi anni della sua vita in questa casa di riposo, allora gestita dalle suore. Non dimenticherò mai i suoi occhi, colmi di gratitudine verso chi lo aveva assistito sino alla fine».

