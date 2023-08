“Primi passi sulla Luna”: Armstrong alla viterbese 

Oggi alle 21 a Dolianova - per il penultimo appuntamento di Teatri d’Estate, il festival organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino - negli spazi all’aperto di Villa de Villa va in scena “Primi passi sulla luna”, di e con Andrea Cosentino. Lo sbarco sulla Luna dà vita a una schiera di improbabili personaggi per discettare di sosia viterbesi di Armstrong e torri gemelle, monoliti, alieni e spiritualità, scimmie, tapiri e licantropi. Ma l’allunaggio della notte del 20 luglio del 1969 è anche l’evento mediatico attraverso il quale misurare l’inattingibilità del reale in un’epoca la cui verità coincide con il suo darsi in rappresentazione. Al cuore del tutto uno squarcio di storia intima, che ha a che fare con la paternità e le fragilità dell’infanzia. Contro la sete di realtà, lo spettacolo conduce in un viaggio surreale, esilarante e struggente, portato avanti al tempo imperfetto, che è il tempo dei giochi e dei sogni, e che si dissolve al presente. Le indicazioni alla regia sono di Andrea Virgilio Franceschi, con la collaborazione artistica di Valentina Giachetti, le luci di Dario Aggioli e la produzione esecutiva di Cranpi.

