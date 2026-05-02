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Carbonia.
03 maggio 2026 alle 00:06

Primi passi per il parco sulle colline di minerali 

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Il parco sulle colline di sterili minerari accende i motori. E per giunta bisogna anche fare in fretta: entro il 2026 serve il progetto esecutivo, entro il 2027 almeno l’avvio dei lavori. Siccome con i fondi del Just transition fund non si scherza (il rischio è di restituire i soldi), il Comune ha deciso di dare un’accelerata al programma che prevede la trasformazione in parco di una delle grandi colline di sterili di miniera sorte a partire dalla fine anni Trenta ai lati della statale 126. La Giunta Morittu ha approvato un programma di lavoro, ovvero assegnare tramite bando la progettazione (che costerà circa 600 mila euro, al netto grosso modo 370 mila, come da indicazioni della Regione) entro quest’anno e avviare il prossimo anno i lavori.

Il Comune prevede di valorizzare i 30 ettari di collina in aree botaniche con laghetti, percorsi per il jogging, aree dedicate all’apicoltura (in collaborazione con le scuole), spazi per il fitness, tracciati per gli appassionati di mountain bike e bici cross. «Il quadro delle esigenze – dice l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – prevede la rimodulazione morfologica, la messa in sicurezza con la creazione di punti di osservazione e l’inserimento nel cammino di Santa Barbara». A questo punto andrà infine affrontata una questione: ai lati della collina due sbarre impediscono l’accesso alle strade limitrofe che saranno incompatibili col parco.

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