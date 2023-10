Primi passi del movimento, eletti i coordinatori provinciali 

“Sardegna al Centro 20 Venti”, movimento fondato da Stefano Tunis e Antonello Peru, ha il suo coordinamento provinciale di Nuoro. Sono stati eletti Giuseppina Floris e Domenico Salis.«Dopo la presentazione molto partecipata a luglio all’ExMè, è stata avviata la campagna di adesione e abbiamo riscontrato da subito un grandissimo interesse per il nostro progetto - spiegano i due coordinatori -. Tutto questo ci sta consentendo di costituire, quasi in modo naturale, i coordinamenti territoriali nei singoli Comuni, la cui attività è stata fondamentale per far crescere in modo esponenziale le adesioni e spiegare così la nostra idea di Sardegna in modo più capillare».

