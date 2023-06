Primi nomi per la nuova giunta comunale 

Più comunicazione e più trasparenza nei confronti dei cittadini. Lo ha assicurato il sindaco Gianluca Dessì, rieletto per la terza volta e già al lavoro per formare il nuovo esecutivo: «Proseguiremo la linea già intrapresa negli anni scorsi – ha messo in evidenza Dessì - con l’obiettivo di continuare a migliorare il nostro territorio e i suoi servizi». L’obiettivo è anche quello, sul piano sociale, di «supportare lo sviluppo delle competenze e delle opportunità per i villasimiesi bandendo corsi, concorsi e selezioni che ci permetteranno di crescere e sradicare le vecchie tendenze a favoritismi e privilegi».

Dessì ritorna anche sulla campagna elettorale «portata avanti da alcuni in maniera non sempre leale, facendoci rivivere per alcuni aspetti le difficoltà del passato». Quanto agli assessori i nomi dovrebbero essere comunicati la prossima settimana. Tra i favoriti, visto anche il record di preferenze (173), il giovane Michele Cireddu, ex consigliere con delega allo Sport. C’è poi Marco Cardia (ex consigliere con delega all’Urbanistica) e l’ex assessore Angelo Frau. Quasi certamente ci saranno due donne: i nomi sono quelli di Elena Marini e Laura Frau. A questo punto però uno fra Cireddu, Cardia e Angelo Frau resterà fuori.

