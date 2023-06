Primi nomi del toto-giunta Usai 

Forte delle oltre 4 mila preferenze ottenute alle urne (il 29 percento del totale), la lista “Mauro Usai Sindaco” potrebbe piazzare due assessori e la carica da presidente del Consiglio. Claudia Sanna è la figura femminile che ha centrato il maggior numero di consensi, vicensindaca e assessora allo Sport, Cultura, Spettacolo e Grandi eventi uscente, sua potrebbe essere una deroga all’insegna della continuità. Un altro assessorato potrebbe finire nella mani di Vito Spiga, mentre ad Alessandro Pilurzu (il candidato più votato delle 12 liste presenti alla competizione, 672 voti) è il più quotato indiziato per assumere il ruolo di presidente del Consiglio.

Le bocche rimangono rigorosamente cucite, ma alcune indiscrezioni dicono che il rieletto primo cittadino avrebbe già, nella personale agenda, i nomi di chi è destinato a comporre la nuova Giunta. Frutto dei dialoghi serrati fra le forze politiche e con ogni probabilità, di accordi e strette di mano pre-elettorali, si tratterebbe ora di dover attendere soltanto qualche giorno prima che siano ufficializzate le decisioni prese, il tempo necessario per stabilire fra i 7 prescelti, chi si occuperà di cosa.

Le interlocuzioni fra le liste della coalizione del centrosinistra che si è aggiudicata le elezioni comunali sfiorando il 74 percento delle preferenze, sono iniziate all’indomani dello scrutinio: sul tavolo, da assegnare, le deleghe per 7 assessorati ed il ruolo del presidente del Consiglio comunale.

Il dialogo

Lista del sindaco

Gli alleati

Il ruolo del presidente era rivestito sino al voto da Daniele Reginali che, in questa tornata, grazie ai 519 voti ottenuti con la lista del Pd, potrebbe ottenere la guida di un assessorato. Una guida su cui rimarrebbe salda anche la mano di un altro componente del partito e assessore uscente all’Ambiente e alla Polizia Locale, Francesco Melis (primo per numero di preferenze nel gruppo Pd, 647).

Un’altra conferma dovrebbe arrivare dalla decisione di riconsegnare l’assessorato alle Politiche sociali ad Angela Scarpa, prima nella lista a sostegno di Usai (Uniti per Iglesias) con 455 schede valide. Squadra che vince non si cambia, o quantomeno lo si fa il meno possibile; così anche Giorgia Cherchi, assessora uscente al Patrimonio e figura più votata della lista “Iglesias Progressista”, dovrebbe far parte della nuova Giunta.

La novità più rilevante potrebbe essere la delega tecnica per un candidato al momento fuori dai giochi e primo dei non eletti nella lista “Progetto per Iglesias”. Alberto Cacciarru potrebbe così essere la figura ricevente la settima delega, quella che completerebbe la nuova squadra da schierare attorno al primo cittadino.

