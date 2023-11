Primi no a Wilders, governo più difficile 

L’Aja. Galvanizzato dalla fiducia degli elettori, deluso dai primi voltafaccia dei potenziali alleati. A vittoria in tasca Geert Wilders fa i conti con la diffidenza dell’establishment politico olandese e vede allontanarsi il traguardo per portare a compimento la sua missione di diventare primo ministro. La strada è più in salita di quanto già prospettato alla vigilia, con il «no, grazie» a un governo insieme recapitato come uno schiaffo dai liberali di destra (Vvd) nonostante la porta aperta a un appoggio esterno. E, nel silenzio dell’outsider cristiano-democratico Pieter Omtzigt, lo spettro del cordone sanitario per il leader anti-Islam e anti-Ue è più reale.

Una presa di distanze che riecheggia anche oltre confine, con il vicepremier Antonio Tajani che in vista delle Europee sgombra il campo da possibili dubbi: Wilders, al pari di Marine Le Pen e Alternative fuer Deutschland, «non è un interlocutore» per i Popolari Ue. Un nuovo colpo alla prospettive di un asse di centrodestra unito a Bruxelles che irrita la Lega, da mesi impegnata a lavorare per formare una nuova maggioranza. Le consultazioni per dare un volto al sostituto di Mark Rutte entreranno nel vivo nei prossimi giorni. Un’indicazione è però arrivata dalla numero uno del Vvd Dilan Yesilgoz: dopo tredici anni al governo, il partito è pronto a «saltare un turno».

