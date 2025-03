Primi interventi urologici: «Soddisfatti dei risultati» 

Ieri mattina nell’ospedale San Camillo di Sorgono si sono svolti i primi interventi urologici nella week surgery con l’equipe diretta da Stefano Mallocci, primario del reparto di Urologia al San Francesco di Nuoro. Tre le operazioni effettuate, fra chirurgia endoscopica e a cielo aperto, col lavoro in team degli specialisti Marco Esposito e Sonia Marra, affiancati dall’anestesista Tania Favini e con il supporto del personale infermieristico coordinato da Paolo Arru.«Siamo soddisfatti per questo atteso risultato - commenta Mallocci - si tratta di una fase strutturale che andrà a concretizzarsi con una cadenza settimanale. L’obiettivo resta quello di rilanciare il San Camillo, rendendolo un riferimento della chirurgia breve».Aggiunge: «Il servizio urologico di Sorgono contribuirà ad alleggerire le liste d’attesa a Nuoro, focalizzandoci su patologie benigne e le dimissioni dei pazienti in giornata o nel giorno successivo all’intervento».Dice Roberto Chessa, giovane di Macomer, tra i primi pazienti: «Ho apprezzato la professionalità del personale sanitario e la velocità con cui si è arrivati all’intervento dopo la prenotazione. Auguro a Sorgono una rinascita partendo da un reparto che si sta rivelando un faro anche per chi arriva da oltre territorio come nel mio caso».Per il dg della Asl 3 Paolo Cannas «si apre un nuovo corso a dimostrazione dell’importanza strategica che riveste Sorgono». (g. i. o.)

