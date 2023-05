Primi interrogatori, si ipotizza l’omicidio colposo 

Tutte le persone presenti ieri mattina all’Ecocentro di Portoscuso saranno interrogate dai carabinieri. Alcuni testimoni sono stati sentiti immediatamente dopo la tragedia, mentre gli altri saranno convocati oggi in caserma per essere ascoltati. Nel frattempo gli specialisti dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro, hanno effettuato ieri per diverse ore un sopralluogo e già oggi potrebbero mandare una prima relazione al sostituto procuratore Andrea Massidda, il pubblico ministero di turno che ha subito aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La Procura ieri ha inviato sul posto anche il proprio medico legale e deciderà oggi se disporre l’autopsia: già l’esame esterno sul corpo del 58enne Fabrizio Cherchi avrebbe certificato che l’uomo potrebbe essere morto per un arresto cardiaco e respiratorio provocato dalla costrizione. Nelle prossime ore il pm Massidda deciderà anche se effettuare una perizia tecnico-meccanica sul compattatore dov’è avvenuta la tragedia, iscrivendo nel registro degli indagati le persone che ci stavano lavorando. Un atto di garanzia per consentire loro di nominare dei consulenti di parte.

Prima di tutto, però, sarà necessario ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia, confrontando le diverse testimonianze. I militari stanno anche cercando di capire se vi fosse un sistema di videosorveglianza attivo, così da predisporre una prima informativa con la notizia di reato al magistrato.

