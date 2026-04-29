Primi incendi nelle campagne, volontari già mobilitati 

Nonostante la stagione estiva e il caldo torrido debbano ancora arrivare, iniziano a verificarsi i primi incendi. Un rogo boschivo è avvenuto nel pomeriggio di martedì lungo la ex statale 125, al chilometro 22, nei pressi del Villaggio delle Rose. Le fiamme, sviluppate nella macchia mediterranea, hanno interessato poco più di un ettaro di macchia bassa e alberature. È stato quindi necessario un intervento immediato vista l’avanzata delle fiamme, anche a causa del vento, in direzione delle abitazioni.

A coordinare le operazioni è stata la Sala Operativa Regionale Integrata (S.O.R.I.), che ha attivato le squadre sul territorio. Sul posto i volontari del Corpo Regionale Volontari del Fuoco di Quartucciu, insieme all’associazione N.O.S. di Quartu Sant’Elena, mentre i Vigili del fuoco erano già operativi con tre mezzi per contenere l’avanzata dell’incendio e proteggere le case.

«È il primo incendio boschivo della stagione e arriva in un periodo in cui la campagna antincendio non è ancora iniziata. Siamo ancora ad aprile, solitamente la campagna inizia a giugno. Quando siamo arrivati le fiamme si stavano avvicinando alle abitazioni, quindi la priorità è stata contenerle e mettere in sicurezza l’area», spiega Sergio Borgna, presidente del CR Volontari del fuoco di Quartucciu.

L’episodio verificatosi a fine aprile, accende l’attenzione sulle condizioni già favorevoli allo sviluppo dei roghi. «È un segnale da non sottovalutare. Ricordo che chiunque avvisti un incendio deve segnalarlo subito al 1515 del Corpo forestale», conclude Borgna.



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