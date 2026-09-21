Primi gol nella nuova stagione del futsal 

È ripartita nel weekend la stagione del calcio a 5 isolano, con le prime sfide ufficiali che hanno inaugurato il nuovo anno. Ma la notizia dell’ultima ora è la convocazione di Alice Virdis, capitana del Cagliari calcio a 5 femminile, in Nazionele. Le squadre impegnate nei campionati nazionali sono scese in campo sabato per la Coppa Divisione, mentre le formazioni di Serie C1 e C2 hanno dato il via alla Coppa Italia regionale, in un fine settimana ricco di gol.A livello nazionale, il turno ha visto il successo interno 7-3 del Villaspeciosa sulla San Sebastiano Ussana e la vittoria di misura dell’Atletico Sestu 4-3 ai danni del Città di Cagliari. È finita invece 0-0 tra Elmas e Monastir, mentre il Quartu ha iniziato il proprio cammino con una netta affermazione in trasferta (ma al PalaBeethoven) con l’Ichnos Sassari, 0-7.

Non sono mancati risultati di rilievo nella Coppa Italia di Serie C1 e C2. Quello più eclatante è del Fanni Futsal, capace di imporsi per 15-0 sul Babylon. Esordio amaro, invece, per il Sarfut, campione in carica della C2, sconfitto per 3-2 in trasferta dal Decimo Futsal. Tante le altre sfide combattute che hanno animato il primo weekend ufficiale, in attesa dell’avvio dei campionati il 3 ottobre (fatta eccezione per la Serie A Femminile, già alla seconda giornata e con il Cagliari battuto 5-2 sabato dall’Audace Verona). Sabato prossimo si gioca sempre in Coppa.

L’appuntamento

Tra le società che hanno iniziato con entusiasmo la nuova stagione c’è il Quartu, protagonista domenica al Lazzaretto di Sant’Elia della presentazione ufficiale delle proprie squadre. Un appuntamento che ha coinvolto sia la formazione maschile sia quella femminile, pronta ad affrontare per la prima volta il campionato nazionale di B.

A tracciare la strada è stato il presidente Fabrizio Righetto, che ha guardato anche alla stagione appena conclusa. «La stagione scorsa ci ha dato esperienza», ha spiegato. «Ci servirà per capire e sistemare le situazioni in vista di quella che sta arrivando. Poi nasce il femminile, che sarà un capitolo fondamentale per la società».

Sulla stessa linea Diego Podda, coach della prima squadra maschile, che ha indicato nella crescita dei giovani uno degli obiettivi principali della stagione. Per il tecnico, saranno proprio loro a rappresentare il futuro della società, in un progetto che punta quindi a coniugare risultati e valorizzazione del settore giovanile.

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