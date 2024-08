Primi cedimenti nel nuovo asfalto 

Strada appena rimessa a nuovo con il rifacimento del manto, ma ci sono già i primi cedimenti. Succede in via Bellini, una delle arterie del centro di Selargius sventrata nei mesi scorsi durante i lavori della rete idrica e asfalta pochi giorni fa, dove però sono comparse transenne e cartelli che delimitano un pericoloso dislivello.

Un problema emerso nell’incrocio con via Rivoli durante il recente cantiere di messa in sicurezza della strada e che - assicurano dal Comune - sarà risolto a breve, probabilmente prima della fine di agosto, a spese di Abbanoa che si deve occupare dei ripristini.

Intanto si prosegue con la nuova segnaletica stradale - in via Bellini, via San Salvatore e via Istria - in attesa del nuovo asfalto in via del Lavoro, l’arteria d’ingresso alla zona industriale: l’appalto è stato affidato a una società di Cagliari.

