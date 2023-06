Primi arrivi all’aeroporto dopo undici anni di silenzio 

È atterrato alle 10.05 di ieri il primo velivolo che ha inaugurato ufficialmente la ripresa delle attività all’aeroporto di Tortolì. Si trattava di un elicottero aerotaxi proveniente da Olbia. A bordo del mezzo, un H125 della Star Work Sky, gestito dall’Eliwind Sardinia con base ad Alghero, una passeggera di Bolzano attesa da un soggiorno di vacanze in un resort della zona. L’elicottero è atterrato dopo 36 minuti di volo ed è ripartito alle 10.30. La signora ha spiegato. «Vengo in Ogliastra da dieci anni ma ero stanca di affrontare tutte quelle curve. Così è molto più confortevole».

Ad accogliere il primo volo dopo oltre undici anni di silenzio, i vertici di Aliarbatax, l’amministratore delegato, Rocco Meloni, la segretaria, Cinzia Tegas, e il personale tecnico. «È un inizio più che un arrivo», è stato il primo commento di Meloni, 71 anni. «Lo scalo deve diventare un’infrastruttura importante non solo per i turisti ma anche per la sperimentazione aerospaziale. Intendiamo farlo diventare sede strategica anche per i canadair della Protezione civile, ma anche una pista per l’elisoccorso». A bordo pista, ad assistere al primo atterraggio, anche il presidente del Consorzio industriale, Franco Ammendola, che controlla Aliarbatax, Elena Sestu, delegata del Comune all’ente consortile e fresca di nomina nel cda dello stesso, e oltre le recinzioni uno stuolo di curiosi. Nelle ore successive sono atterrati anche altri quattro piccoli aerei di aviazione generale provenienti da Arezzo, Isola d’Elba e Austria. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA