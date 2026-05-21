Primi allarmi roghi, fuoco a Bruncu Teula 

La campagna antincendio non è ancora partita ma l’inizio di stagione non sembra promettere affatto bene. Sono già diversi gli incendi seppur di piccole dimensioni che si sono sviluppati nel Sulcis. Ultimo in ordine di tempo ieri verso l’ora di pranzo nelle campagne di Bruncu Teula nel comune di Portoscuso. Le fiamme sono divampate nella zona dello stagno di Stagn’e Forru non distante dalla provinciale 75. Immediata la chiamata al numero di emergenza che dalla centrale operativa della Sori ha inviato sul posto la protezione civile Assosulcis di Sant’Antioco e del Soccorso Iglesias coadiuvati dal Corpo forestale .Incendio che grazie al tempestivo intervento delle forze in campo è stato domato in breve tempo, anche grazie alla poca forza del vento. Nel frattempo nel sulcis si aspetta la partenza della campagna antincendio. (f. m.)

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