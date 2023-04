Primi aiuti  umanitari ma la tregua non regge 

Khartoum. In Sudan non regge il cessate il fuoco, esteso per altre 72 ore, che avrebbe dovuto consentire ai civili di mettersi in salvo. I militari del generale Abdel Fattah al-Burhane hanno attaccato nuovamente la capitale da ogni direzione, con aerei e artiglieria pesante, per stanare i paramilitari del generale Mohamed Hamdane Daglo. Il violento conflitto è entrato oramai nella terza settimana e secondo le stime ufficiali ha causato oltre 500 morti e 4.599 feriti. A Port Sudan, sul Mar Rosso, è arrivato un primo aereo con otto tonnellate di aiuti umanitari, in particolare attrezzature medico-chirurgiche, che dovranno percorrere 850 chilometri per giungere a Khartoum, dove più del 70% delle strutture sanitarie sono chiuse. Ma oltre alle medicine mancano acqua potabile e cibo. Nel Paese il caos è estremo, riporta la Bbc. Gli sfollati cercano disperatamente di salire sulle navi dirette in Arabia Saudita e Yemen. I governi stranieri hanno evacuato la stragrande maggioranza dei loro cittadini. Nonostante gli appelli della comunità internazionale non si profila una soluzione diplomatica, ma intanto Ahmed Haroun - sostenitore di al-Bashir - ha esortato tutti i sudanesi a sostenere l’esercito.

RIPRODUZIONE RISERVATA