«Primi affari, ora la corsa al regalo» 

A Oristano la corsa all’acquisto non è ancora scattata, ma il centro ha già cambiato volto: luci ovunque, vetrine vestite a festa e una folla discreta che, soprattutto nel fine settimana, torna a riempire le vie.

Non è la ressa dei giorni cruciali, certo, ma basta guardare piazza Eleonora per capire che la città si sta scaldando: il grande albero luminoso è già diventato il punto di ritrovo preferito per selfie, bambini e chiunque abbia voglia di un attimo di meraviglia.

Poco distante, la pista di pattinaggio in piazza Manno è ogni sera — quando il meteo non fa capricci — un richiamo continuo. Tra una piroetta e una caduta per fortuna senza conseguenze se non qualche risata, si sono fatte spazio anche le casette del mercatino natalizio che nelle ultime giornate stanno iniziando ad attirare un buon flusso di visitatori.

L’atmosfera

In questo clima più accogliente, molti commercianti promuovono senza esitazione gli sforzi dell’Amministrazione comunale. Le luminarie piacciono, l’atmosfera è più calda rispetto agli anni scorsi e, pur senza proclami, la fiducia cresce.

Tra le prime a confermarlo è Daniela Secci, titolare di una gioielleria in via Mazzini, che vede segnali incoraggianti: «Sta iniziando a muoversi qualcosa: già lo scorso fine settimana c’era una bella passeggiata. Al regalo di Natale non rinuncia nessuno: piccoli pensieri, ma anche qualche dono più importante». Un entusiasmo condiviso anche da chi, per intercettare il flusso di potenziali clienti, ha deciso di anticipare l’apertura domenicale.

È il caso di Valentina Ibba, titolare di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi: «È andata bene. L’atmosfera in città è piacevole, quest’anno il Comune ha fatto davvero un bel lavoro. Per il momento è più shopping personale, per i regali c’è ancora tempo. La spesa media? Circa cento euro».

Buoni affari

Spostandosi in piazza Roma il quadro non cambia di molto: anche lì si respira un discreto fermento, trainato in parte dalle promozioni del Black friday.

«La scorsa settimana abbiamo lavorato molto bene con le promozioni - racconta Daniela Garau, mentre sistema la vetrina del negozio di abbigliamento – Il budget non è altissimo, probabilmente come ogni anno gli ultimi giorni saranno intensi».

Il budget

Qualche passo più in là, nel mondo dei videogiochi e delle collezioni pop, la partenza è più lenta, ma la fiducia non manca. Nel negozio On Game lo sanno bene.

«Le richieste arrivano soprattutto all’ultimo: dai Funko Pop, sempre più in voga, alle richiestissime console - osserva da dietro il bancone di corso Umberto Marco Amendola - Si va dai 25 ai 700 euro, dipende dal regalo. Le letterine? Altro che bambini, sono gli adulti a scriverle», dice ridendo.

Il sentimento generale, insomma, è chiaro: il Natale non è ancora scoppiato davvero, ma Oristano sta rispondendo bene. Le vie illuminate, le attrazioni nelle piazze del centro storico e il clima più curato sembrano aver dato una spinta che i commercianti aspettavano da tempo.

Adesso non resta che vedere cosa accadrà quando scatterà la vera e propria maratona ai regali. Ma la città, almeno questa volta, sembra davvero partire con il piede giusto.

