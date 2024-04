Prime tensioni in maggioranza, Orizzonte Comune e Avs delusi dall’accordo sulle nomine 

Non esistono maggioranze esenti da tensioni interne. Nemmeno quella che sostiene Alessandra Todde lo è. Gli attriti, come spesso accade, sono legati alla spartizione di ruoli più o meno importanti. L’ultima trattativa è servita a chiudere il cerchio sui nomi per l’Ufficio di presidenza e per le sei presidenze di commissione. E qualcuno – vedi Alleanza Verdi Sinistra e Orizzonte Comune – non è rimasto soddisfatto dalla soluzione proposta da Roberto Deriu (Pd) e Michele Ciusa (M5S), i due capigruppo incaricati di scrivere lo schema che ieri ha iniziato a prendere forma in Consiglio regionale. Si votava per eleggere due vicepresidenti dell’Assemblea, tre questori e un segretario. E l’esito ha rispettato gli indirizzi stabiliti e condivisi. Vice di Comandini in quota maggioranza è Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) eletto con 35 voti, i due questori del Campo largo sono invece Giuseppe Dessena di Alleanza Verdi Sinistra con 28 voti e Antonio Solinas del Pd con 47 voti. Segretario dell’Ufficio di presidenza è Emanuele Matta del M5S che ha ottenuto 26 voti. La minoranza aveva diritto a scegliere un posto da vicepresidente e uno da questore, assegnati come da accordi rispettivamente ad Aldo Salaris dei Riformatori (22 voti) e a Gigi Rubiu di Fratelli d’Italia con 27 voti. In maggioranza è mancato un voto a Frau, otto a Dessena, dieci a Matta, e questa è la spia del malcontento. Il Dem Solinas ha ottenuto invece nove preferenze in più grazie al voto trasversale.

Malcontento

Protagonista di questo malcontento è sicuramente Lorenzo Cozzolino, unico eletto con il Psi e ora iscritto al gruppo di Orizzonte Comune. Per lui, che è un medico pediatra, si era ipotizzata nei giorni scorsi la guida della commissione Sanità, ma lo schema scaturito dalle interlocuzioni ha fissato nella sesta la presidenza di Carla Fundoni (Pd): «Pensavo che contassero meritocrazia ed esperienza», le parole di Cozzolino al tg di Videolina, «io i problemi della sanità pubblica li conosco, avendoci lavorato per 35 anni». A mani vuote anche Orizzonte Comune. «Per il momento non siamo ancora soddisfatti, sicuramente la partita è aperta e ci aspettiamo un risultato importante per Orizzonte Comune», ha dichiarato il capogruppo Sandro Porcu. Senza ruoli a questo giro anche i Progressisti: «Non c’è alcun accordo», ha spiegato il capogruppo Francesco Agus, «ci è stata presentata semplicemente una proposta unilaterale, la valuteremo con serenità e soprattutto con attenzione alle proposte politiche». Avs non dovrebbe avere alcuna presidenza di commissione, mentre ha potuto indicare un questore. Per la capogruppo Maria Laura Orrù «siamo stati fin troppo generosi ci sarà sicuramente il modo di riequilibrare le forze politiche sulla base del risultato elettorale». Insomma, l’auspicio è che lo schema proposto da Pd e M5S possa essere rivisto nella prima settimana di maggio, quando saranno convocate le commissioni ed eletti i presidenti. Schema che oggi prevede i Dem alla guida della Cultura con Camilla Soru, dell’Autonomia con Salvatore Corrias, della Sanità con Fundoni, i pentastellati al comando del Bilancio con Alessandro Solinas e dei Trasporti con Roberto Li Gioi, infine Sinistra Futura alle Attività produttive con Paola Casula. (ro. mu.)

