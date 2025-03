Prime scintille sulla Finanziaria 

L’intenzione di modificare il testo esiste. «È un buon disegno di legge», ha detto ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni prima di illustrare la Finanziaria da quasi dieci miliardi di euro in terza commissione, «che potrà essere migliorato dal Consiglio». In che modo? La maggioranza farà il punto lunedì in un vertice con i capigruppo del Campo largo, la presidente della Regione Alessandra Todde e lo stesso Meloni.

Scontro

Che ieri si è limitato ad aprire la sessione di bilancio elencando tutte le missioni contenute nella legge di stabilità: «Una manovra ambiziosa nonostante i numerosi tagli del Governo». «Una finanziaria di ordinaria amministrazione», ha ribattuto a stretto giro Fausto Piga di FdI, «dopo mesi di ritardo ci attendevamo una manovra politica con interventi strategici per le dinamiche sociali ed economiche dell’Isola, nei fatti siamo di fronte a un mero elenco di spesa privo di interventi che possano caratterizzare politicamente la Giunta Todde». Ma per l’assessore la Finanziaria ha invece una connotazione evidente: «È una Finanziaria progressista perché presta molta attenzione alle fasce deboli della popolazione, al mondo dell’istruzione e dell’università, del lavoro e delle politiche sociali. Una manovra politica perché contiene già i segnali del nostro piano regionale di sviluppo». Critico anche Aldo Salaris dei Riformatori: «Il ddl arriva con grande ritardo, e presta pochissima attenzione alle esigenze degli enti locali. Noi sicuramente chiederemo che venga implementato il fondo unico». Richiesta già avanza dalla presidente dell’Anci Daniela Falconi, in pressing sui gruppi per la presentazione di emendamenti in questa direzione. Ed è proprio questo uno dei nodi che terranno banco al vertice di lunedì: come venire incontro ai Comuni? Con interventi finanziari particolari, oppure con l’aumento del fondo unico? I sindaci preferirebbero la seconda soluzione. Basterebbe spostare le risorse da una voce di spesa a un’altra. Per esempio, si chiedono già alcuni esponenti dell’opposizione, non sarebbe il caso di destinare al fondo unico i 30 milioni attualmente previsti per favorire la partecipazione della Regione nel processo di fusione degli aeroporti sardi?

Cgil

Prima dell’intervento dell’assessore al Bilancio, il parlamentino guidato da Alessandro Solinas (M5S) ha acquisito la decisione del presidente dell’Assemblea Piero Comandini sullo stralcio delle norme intruse. Dopodiché, il presidente della commissione ha fatto sapere che si procederà mercoledì e giovedì prossimo con le audizioni dei portatori di interesse. Per la verità, già ieri la Cgil ha fatto sentire la sua voce. «Non vorremmo trovarci nella stessa situazione che si è verificata in occasione della discussione della legge sulla sanità, quando siamo stati auditi su un testo che sarebbe stato oggetto di emendamenti e sul quale non c’è stato modo di arrivare a una mediazione», scrive in una nota il segretario generale Fausto Durante. Che aggiunge: «È importante il coinvolgimento dei sindacati non a cose fatte, davanti a un testo confezionato, ma sulla base di un confronto reale».

Tempi

Sul tempi per il via libera finale, Meloni ha detto di confidare su una accelerazione, «il ricorso al quarto mese di esercizio provvisorio non è scontato». Infatti, «se dovessimo andare alla prima settimana di aprile, si potrebbe procedere in gestione provvisoria senza autorizzare un quarto mese». L’obiettivo, comunque, resta l’approvazione «prima di Pasqua».

