Prime quindici assunzioni in Municipio 

In Municipio lavorano 107 dipendenti, inclusi i contratti a tempo determinato. La maggioranza osserva un’ampia prevalenza femminile: le donne rappresentano il 59,43% del totale, anche se il loro livello retributivo medio è inferiore a quello degli uomini, ciò dipende dal fatto che le posizioni economiche sono maggiori nella popolazione maschile, in quanto le nuove assunzioni hanno interessato in prevalenza donne con nessuno scatto di anzianità, ovviamente.

Il Piano integrato delle attività e dell’organizzazione (Piao) è stato firmato dal commissario straordinario Bruno Carcangiu e darà dà respiro alla pubblica amministrazione: nel triennio 2023 -2025 nuove assunzioni, più lavoro agile e pari opportunità. «Potremo gestire al meglio – spiega Carcangiu – i fabbisogni del personale e lo sviluppo organizzativo ricorrendo anche al lavoro agile, reclutando nuove risorse umane e valorizzando quelle interne, garantendo parità di genere e pari opportunità. Sono partite le lettere di assunzione di coloro che hanno superato i concorsi ed entro il 15 giugno, il Comune avrà quindici persone più in organico. Inoltre l’amministrazione potrà ricorrere, in caso di necessità, alle graduatorie aperte dei concorsi svolti, per l’assunzione di altro personale. Complessivamente arriveremo, come anticipato in passato, a 33 nuovi dipendenti».

Quindici assunzioni immediate, le lettere ufficiali sono già partite. Le altre, per arrivare a 33 nuovi dipendenti in Municipio, entro l’anno. Prende corpo la riorganizzazione dell’amministrazione comunale di Assemini, dove le carenze di organico si sono fatte sentire stando alle lamentele delle persone che ogni giorno si rivolgono agli uffici, spesso al collasso, per pratiche, informazioni, contributi.

Il Piano

I numeri

Smart working

«Abbiamo – conclude il commissario Carcangiu – disciplinato il lavoro a distanza con l’obiettivo di contemperare le esigenze della persona con le necessità di funzionalità dell'Amministrazione per favorire una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale dei dipendenti, promuovendo l’utilizzo di strumenti digitali e modalità flessibili che facilitano l’integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per differenti cause, il tragitto casa-lavoro risulti particolarmente gravoso, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili».

