Prime prove a Silverstone: la Ducati attende Bagnaia 

«Giuro di non aver mai parlato con Jorge Martín di un suo passaggio alla Honda». Parola di Aleix Espargaro, oggi collaudatore della casa giapponese (dopo otto anni di Aprilia), che a Silverstone sarà in pista grazie a una wild card. I due sono molto amici e negli ultimi giorni si sono intensificate le voci che vorrebbero il madrileno desideroso di chiudere in anticipo il contratto con Aprilia, secondo alcuni addirittura prima della fine della stagione in corso, attirato dalle sirene Honda. Aprilia con una perentoria nota conferma che il contratto con Martín «è valido ed efficace, e come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti»

Intanto da oggi si corre a Silverstone con Marc Marquez sinora dominatore: «Cercherò di fare tanti punti, è la cosa più importante. Questo non è uno dei miei circuiti preferiti, mi aspetto Alex (suo fratello, ndr ) e Bagnaia molto forti». Per “Pecco” la missione sarà non farsi staccare irrimediabilmente dal compagno di squadra. Aggi alle 12.40 prime “libere”.

RIPRODUZIONE RISERVATA