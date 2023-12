Prime piogge, tracimano liquami fognari

Prime piogge con annessi traboccamenti delle fogne nel centro storico di Assemini. Il tempo passa e la storia si ripete ogni qualvolta le precipitazioni atmosferiche si fanno più intense. Via Principe di Piemonte rappresenta, nel punto in cui interseca via Tevere, una tra le vie più problematiche quanto al conferimento delle acque meteoriche nei canali di scolo e nelle fognature. Si aggiunge la cementificazione intensiva, che ha contribuito a ridurre al minimo la presenza di terreni necessari ad assorbire e filtrare la pioggia. Il risultato è un grosso afflusso di acqua nelle condotte stradali le quali hanno difficoltà a smaltire l’intero volume delle piogge. Conseguenza ovvia è il tracimare delle fognature sia nelle strade sia, talvolta, all’interno delle abitazioni.

Le testimonianze

«I lavori fatti circa quindici anni fa in via Tevere e in via Cagliari – ricorda Pietro Lugas, 39 anni, abitante di via Principe di Piemonte – migliorarono la situazione della rete fognaria ma non hanno risolto tutti i problemi. Questa zona, quella di Don Bosco e le altre zone “basse” di Assemini a ogni pioggia si allagano. Pulire condotti fognari e pozzetti in maniera continuativa e regolare sarebbe d’aiuto. Anche la scorsa settimana – prosegue Lugas – un mio vicino ha avuto sversamenti fognari all’interno della sua abitazione: una situazione inaccettabile a livello igienico-sanitario e per i danni subiti».

Massimo Mattana, 50 anni, artigiano, in via Principe di Piemonte c’è nato, ci vive, ci lavora: «Gli allagamenti? Sappiamo benissimo che via Tevere raccoglie le acque di tutto il paese. Questo problema, unito alla totale assenza di iniziative per attirare curiosi e turisti nel centro storico e alla mancanza di parcheggi, fa sì che nessuno si arrischi a avviare nuove attività commerciali».

Il Comune

La riqualificazione urbana del centro matrice, obiettivo consolidato nel piano particolareggiato, appare da tempo un’azione urgente: il flusso veicolare causa il deterioramento della pavimentazione stradale e una serie di criticità in termini di sicurezza, percorribilità e inquinamento acustico. Non da meno sono le problematiche inerenti la rete fognaria. «Auspichiamo – dice l’assessora Alessia Meloni – una stretta collaborazione con Abbanoa per quanto di loro competenza nell’adeguamento delle reti fognarie: queste, nel tempo, si sono dimostrate sottodimensionate o si sono usurate. Pertanto devono essere sostituite come stiamo facendo in piazza Don Bosco».

