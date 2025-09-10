VaiOnline
Maltempo.
11 settembre 2025 alle 00:27

Prime piogge, la città va sott’acqua 

Foro Boario allagato, è polemica sui lavori fermi per le vasche di raccolta 

L’immagine della nave da crociera al Foro Boario e quella della tavola da surf pronta per sfidare l’acqua alta di piazza Pintus sono rimbalzate subito sui social e in tantissime chat oristanesi. E la realtà ieri mattina ha quasi superato la fantasia dei vari meme: la pioggia, tanto attesa dopo l’estate torrida, ha portato anche allagamenti e disagi in mezza città e a Torregrande. Al Foro Boario in pochi minuti è stato il caos, puntuali sono esplose le polemiche per quel progetto delle vasche di laminazione ancora a metà. Con i lavori fermi da mesi.

Il caos

L’acquazzone di ieri mattina è stato intenso e violento. È bastato poco e in piazza Pintus aiuole e marciapiedi sono stati completamente allagati. Quasi mezzo metro d’acqua che ha spinto la polizia locale a deviare la circolazione per motivi di sicurezza, mentre sul posto sono intervenuti subito anche i vigili del fuoco e gli operai del Comune. Disagi anche nella scuola dell’infanzia di via Campania e nelle zone più critiche dal ponte Chirigheddu a via Rockefeller. E ancora problemi in centro storico, in particolare in via Dritta dove la pioggia ha sorpreso tanti turisti e i baristi che si sono ritrovati tavolini e sedie «in acqua alta, ma qui non siamo a Venezia» hanno ripetuto. E non sono mancate le difficoltà nemmeno a Torregrande, con allagamenti in numerose strade e lamentele da parte dei residenti per la mancata pulizia delle caditoie.

Le criticità

Il problema dei tombini otturati è stato segnalato in diverse zone ma dal Comune assicurano che le manutenzione sono regolari e sono già iniziate. «La ditta Formula Ambiente è intervenuta già in molte strade – ha garantito l’assessora Maria Bonaria Zedda – ovviamente devono completare la pulizia ma il monitoraggio è costante». Le caditoie sono però sono una parte del problema: in città la vera emergenza sono i problemi strutturali a iniziare dalla zona del Foro Boario. «Il sistema con le vasche di laminazione dovrebbe risolvere i guai in una zona particolarmente critica – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri – Si tratta di un’area bassa in cui insisteva una palude». Finora però è stata realizzata solo una vasca sotterranea in piazza Pintus, per l’altra i lavori sono fermi da mesi. «Prima di completare l'opera – aggiunge – è necessario liberare e ripulire la condotta di via Sardegna, in cui confluiscono sia acque nere che bianche. Sono in corso lavori con Abbanoa per realizzare i nuovi pozzetti, a breve ripartirà l’intero cantiere». L’obiettivo del Comune è stringere i tempi per risolvere un problema che si trascina da sempre.

La minoranza

Sull’ennesimo allagamento al Foro Boario, i consiglieri di minoranza hanno presentato un’interpellanza (prima firmataria Carla Della Volpe) per chiedere chiarimenti proprio sui lavori per la vasca di raccolta e per il potenziamento della rete in via Sardegna. Inoltre chiedono se siano previste ulteriori opere e quali attività siano state previste per la manutenzione ordinaria della zona.

