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Guspini.
08 ottobre 2026 alle 00:29

Prime piogge e pericoli in via Boccaccio: chiesti interventi risolutivi 

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Pericolo per pedoni e automobilisti in via Boccaccio. Sono bastate due ore di pioggia moderata per creare ristagno e fango nella strada che fiancheggia il cimitero di Guspini. Un avvallamento del tratto stradale e una cunetta completamente piena di acqua meteorica hanno creato un pericolo per la circolazione: il fondo stradale bitumato presenta un avvallamento che di ricopre di fango, diventando insidioso. La via è molto trafficata e la situazione non è nuova, ma non sono mai stati fatti interventi risolutivi. Il muro di un giardino prospiciente la strada è stato ricostruito varie volte perché i veicoli, a causa della fanghiglia, sbandano, e i residenti chiedono l’intervento dell’amministrazione per una zona che, pur essendo molto frequentata, non è messa in sicurezza e non rispetta le norme del Codice della strada.«Il Comune ha avviato la settimana scorsa un incontro con la protezione civile e la Tecnko Service per programmare interventi sulla pericolosità idrogeologica e il controllo dei corsi d’acqua», assicura intanto il sindaco Marco Pala: «È stato inoltre avviato un piano per la pulizia delle caditoie: pronti finanziamenti per la messa in sicurezza dei punti più critici».

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