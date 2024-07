Prime crepe nel fronte democratico sulla candidatura di Biden 

Washington. Il cammino di Joe Biden verso la nomination per la Casa Bianca si fa sempre più tortuoso e nel blocco democratico che finora lo ha sostenuto, nonostante la disastrosa performance al dibattito televisivo, comincia a crearsi qualche crepa con un primo deputato che ne chiede esplicitamente il ritiro e i governatori sul piede di guerra. Per Donald Trump, invece, la strada verso l’incoronazione ufficiale alla convention dei repubblicani è sempre più in discesa. Forte della sentenza sull’immunità, il tycoon ora vuole provare a smontare tutti i procedimenti a suo carico, a partire dalla condanna a New York per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels.

La fibrillazione nel partito del presidente continua a salire tanto che alcuni governatori hanno chiesto un incontro con l’amministrazione per discutere le loro preoccupazioni. In una telefonata, il governatore del Minnesota Tim Walz ha condiviso lo stupore e la frustrazione di alcuni suoi colleghi per non essere stati contattati dallo stesso Biden all’indomani del duello tv, tanto più che nei sondaggi del giorno dopo almeno due di loro - quella del Michigan Gretchen Whitmer e quello della California Gavin Newsom - sono dati ben 5 punti avanti al tycoon in un’eventuale loro corsa alla presidenza. Perfino un’alleata storica di Biden, l’84enne Nancy Pelosi, ha ammesso come sia “legittimo” interrogarsi sul suo stato di salute. Poi è spuntato il primo eletto dem che ha chiesto al presidente di ritirarsi dalla corsa: si tratta del deputato del Texas Lloyd Doggett, non un pezzo da novanta ma sicuramente il sintomo che le acque sono agitate. Secondo Bloomberg i democratici stanno valutando la possibilità di anticipate la nomination al 21 luglio.

