Prime crepe in via dell’Autonomia 

Sembrava che finalmente fosse arrivata la volta buona: una strada nuova di zecca, con le rotatorie, l’illuminazione e la pista pedonale e ciclabile. Ma se è vero che via Dell’Autonomia Regionale Sarda, strada di croci e pericoli, ha cambiato volto, ad appena pochi mesi dalla consegna già affiorano i primi problemi. L’asfalto ha ceduto in prossimità delle rotatorie e poi si sono formate delle crepe profonde nella pista pedonale e ciclabile.

Comune all’attacco

Quanto basta per mettere subito in moto il Comune che ha avviato delle indagini sui cedimenti. Intanto la ditta ha effettuato i ripristini delle buche che si sono formate, nell’attesa che si capisca perché è successo. Già nelle scorse settimane l’amministrazione aveva assicurato che «i ripristini sono già stati segnalati all’impresa anche perché il lavoro non è stato ancora collaudato».

Intanto è stato risolto invece il problema dell’impianto di irrigazione. Di recente un’auto aveva finito la sua corsa dentro il rondò all’incrocio con via San Martino danneggiando il manto erboso e distruggendo l’impianto. Risultato? Una grande perdita idrica che aveva per giorni allagato la strada e erbacce ovunque per via della mancanza di irrigazione. «L’assicurazione dell’automobilista che aveva causato il danno, ha provveduto al ripristino dell’impianto» spiegano dal Comune, «e così adesso la situazione è tornata alla normalità».

Le rotatorie

Resta il problema delle rotatorie che già nei mesi scorsi gli automobilisti avevano definito molto pericolose per via della mancanza dei cordoli, tanto che, come capitato più volte, le auto ci finivano dentro. «Gli ingegneri che si sono occupati del progetto» evidenziano ancora dagli uffici comunali, «hanno ritenuto che in quella strada non era necessario sistemare i cordoli che anzi sarebbero potuti risultare problematici in caso di incidenti». Invece in questi giorni si è deciso di potenziare la segnalazione dei rondò con la sistemazione di nuove strisce a vibrazione e di segnaletica luminosa in corrispondenza proprio delle rotatorie.

Nella nuova via Dell’Autonomia, segnata da una lunga scia di sangue, con incidenti mortali che si sono succeduti negli ultimi anni, le rotatorie hanno preso il posto dei pericolosissimi incroci a raso in corrispondenza di via San Martino, via dei Pittori Europei e via San Giovanni. La strada è stata allargata con marciapiedi e piste pedonali e ciclabili. Ed è proprio in quel camminamento che si sono aperte crepe profonde, che sono adesso oggetto di indagine.

