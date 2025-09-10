Prime campanelle sotto la pioggia 

La prima campanella è suonata in anticipo negli istituti comprensivi “Lilliu” e “Via Stoccolma”. L’esordio scolastico, accompagnato dalla pioggia e dall’inevitabile caos che si scatena ogni qualvolta in città cadono due gocce, ha riportato alla luce problemi che si trascinano dietro da decenni: edifici vecchi e non più funzionali, cantieri aperti, mancanza di docenti e personale tecnico amministrativo. Per non parlare delle mense che, assicura l’assessora comunale alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi, saranno aperte nella settimana tra il 22 e il 29 settembre.

Dopo le vacanze estive, è toccato agli alunni dell’Alfieri, di via Caboni, via Gravetti, via Zeffiro, via Quesada, via Stoccolma, via Dublino, via Parigi, viale Marconi e via Salvator Rosa inaugurare il nuovo anno scolastico.

Via Stoccolma

Ombrelli aperti e tanta emozione alle 9,15 quando l’istituto di via Stoccolma ha aperto i cancelli. A parte il famigerato edificio che fa angolo con via Berna e che, a causa di danni strutturali, probabilmente dovrà essere demolito, nella scuola di via Stoccolma, a sentire i genitori, ci sarebbero da eliminare le erbacce all’ingresso e concludere i lavori che impediscono l’uso della mensa e della palestra. Dall’assessorato alla Pubblica istruzione fanno sapere che è questione di mesi: la sorpresa arriverà sotto l’albero di Natale e al rientro dalle vacanze quegli spazi saranno nuovamente disponibili. Un discorso a parte meritano i topi. Con i lavori e gli scavi si sono materializzati tra le aule e i corridoi. C’è da dire che il problema riguarda il quartiere di Genneruxi e, in generale, tutta la città. Per analizzare e cercare di risolvere le urgenze, domani alle 9,30, all’ingresso della scuola primaria, è in programma un incontro tra il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau, l’assessora alla Pubblica istruzione Andreozzi e i genitori degli alunni.

Lilliu

Per il momento, al netto delle criticità che potrebbero arrivare dai docenti e dagli insegnanti di sostegno, dall’istituto comprensivo “Giovanni Lilliu” non si segnalano situazioni particolarmente negative. «Tutto è filato liscio», afferma Rossano Mameli, presidente del Consiglio d’istituto, e genitore di una bimba che frequenta le elementari di via Caboni. «Siamo riusciti ad anticipare l’ingresso di alcuni giorni, una soluzione che va a vantaggio delle famiglie». Non mancano le difficoltà. «Purtroppo anche quest’anno la mensa non è partita con l’inizio delle lezioni. Speriamo che le cose migliorino e che il prossimo anno si vada a regime».

Superiori

Lunedì 15 inizieranno le lezioni nella maggior parte degli istituti secondari di secondo grado. All’appello, nelle 17 istituzioni scolastiche distribuite in 34 edifici, risponderanno circa 15.000 studenti. I disagi sono tangibili. «Stiamo gestendo investimenti sull’edilizia scolastica per 86 milioni di euro», fa sapere Andrea Loi, responsabile del settore per la Città Metropolitana. La grande novità riguarda l’Istituto tecnico economico Pietro Martini. «Entro l’anno concluderemo i lavori nella sede storica di via Sant’Eusebio e di conseguenza si libereranno gli spazi attualmente occupati in viale Ciusa».

Poco personale

«La cosa più grave è che a Cagliari mancano 2/3 collaboratori scolastici per istituto», contesta Giuseppe Corrias della Uil. «Circa 300 persone che dovrebbero garantire la sicurezza nelle scuole». Stesso discorso per i docenti. «La situazione è la stessa di sempre, anzi peggio», dice Francesca D’Agostino della Cgil. «Ci sono, nonostante le dichiarazioni del Ministero, cattedre scoperte e un elevato numero di precari».

Andrea Artizzu

