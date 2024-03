Prime aperture a Villasimius Pula, partenza lenta negli hotel 

A Pasqua il turismo nel Sud Sardegna non ingrana la prima. L’unica eccezione è Villasimius, che conterà sull’apertura di alcuni hotel. nella zona di Pula, invece, l’inaugurazione della stagione delle vacanze slitta ad aprile.

Villasimius

Duecento posti letto per metà già prenotati tra b&b e i (pochi) piccoli hotel aperti. E poi musei, ristoranti «e soprattutto – spiega Michele Cireddu, consigliere comunale con delega al Turismo – la possibilità di vivere il paese e le sue spiagge così come la natura lo ha creato, senza la calca estiva». È questa la ricetta che Villasimius offre ai turisti per il weekend di Pasqua, l’ultima domenica di marzo. «Pasqua cade molto presto – aggiunge Cireddu – e la tendenza negli ultimi anni è quella sì di allungare la stagione, ma verso la fine, e cioè nei mesi autunnali. Chi avrà il piacere di visitare il paese per Pasqua troverà comunque i musei aperti, ristoranti e diversi locali. La maggior parte dei servizi, così come le grandi strutture ricettive, saranno inaugurati ad aprile». Allo studio la possibilità di anticipare il servizio del bus-navetta tra il centro e le spiagge: «Stiamo valutando – conclude Cireddu – di operare alcune corse speciali per la settimana di Pasqua, prenderemo la decisione nei prossimi giorni. Allo stesso modo puntiamo ad anticipare l’apertura dell’ufficio turistico». Per Sergio Ghiani, presidente del Consorzio turistico di Villasimius e titolare dell’hotel Domu Noa, «possiamo parlare di una Pasqua tranquilla e senza stress con tanto turismo di prossimità. Le richieste stanno arrivando”. I segnali, insomma, sono positivi: «Se il tempo tiene – dice ancora Ghiani – difficilmente durante la settimana di Pasqua ci sarà un posto letto libero. Dobbiamo prepararci ad accogliere i visitatori in ogni periodo dell’anno».

Pula

La Pasqua in arrivo troppo presto, la mancanza di voli, l’incertezza del tempo in questo periodo dell’anno: sono le cause che spingeranno gli hotel della costa di Pula a non anticipare l’inizio della stagione estiva. La maggior parte delle strutture della costa sud occidentale dell’Isola aprirà i battenti tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, ma c’è anche chi riceverà i primi clienti a partire da giugno, come l’hotel Is Molas. «Riteniamo che non abbia alcun senso aprire la struttura in vista della Pasqua, e poi navigare a vista per i due mesi successivi – spiega il direttore del resort, Manuele Tronci -, bisogna considerare, inoltre, che non ci sono voli in questo periodo dell’anno, sarebbe impossibile quindi portare i turisti prima di giugno. Stanno arrivando le prime prenotazioni in vista dell’estate, ma ancora è difficile dire come andrà la stagione». Nicola Palomba, titolare dell’hotel Costa dei Fiori di Santa Margherita, come di consueto sceglierà di tenere chiusa la struttura in vista della Pasqua: «Daremo il via alla stagione il 27 aprile e rimarremo aperti per sei mesi, partire in anticipo non ha senso, anche perché si rischia di lavorare esclusivamente per il ponte pasquale e restare con le camere vuote per due mesi. Bisogna considerare poi che in questo periodo dell’anno gli alberghi più grandi sono alle prese con le manutenzioni ordinarie e straordinarie: aprire così in anticipo ha senso esclusivamente per le strutture ricettive che hanno un calendario legato al turismo congressuale già ben definito, o per i piccoli alberghi che lavorano bene con gli ospiti provenienti dal resto dell’Isola».

