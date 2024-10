Prime adozioni dal canile grazie ai bonus 

Prime adozioni concretizzate e cinque cuccioli che hanno trovato casa. Il progetto “addotta un cane dal canile”, promosso dal Comune e rivolto alle associazioni di volontariato - per le quali è previsto un incentivo economico per ogni cane adottato - inizia a dare i primi risultati: l’obiettivo, annunciato nei mesi scorsi, è contribuire a svuotare il rifugio per randagi in convenzione - il canile Shardana - affollato e ormai al completo da tempo.

Concetto ribadito nella determina che concede all’associazione Amico mio Odv 1.500 euro di contributo per l’adozione di cinque cani ospitati da Shardana: «Nonostante l’impegno profuso, e nonostante i numerosissimi casi di adozione, l’aumento del fenomeno di randagismo ha ridotto drasticamente i posti disponibile per l’accoglienza di ulteriori cani», viene spiegato nella determina stilata dal settore Ambiente del Municipio.

Il bando per richiedere in adozione altri cani del rifugio in convenzione resta ancora aperto: la scadenza resta fissata al 15 dicembre. Possono aderire associazioni animaliste nazionali e regionali, e per ciascuna è previsto un contributo annuale: 300 euro per i cuccioli fino a 6 mesi, 500 per quelli adolescenti fino a 1 anno e quelli adulti di piccola taglia, 1.000 per i cani da 1 a 9 anni e per quelli di taglia media, sino a 1.500 euro per i quattro zampe più impegnativi, anziani e malati. Resta poi da risolvere anche il problema degli oltre cento cani tenuti da due donne in un’abitazione privata a Santu Lianu, ai quali il Comune - oltre a farsi carico dell’ingente spesa per cibo e sterilizzazioni - deve trovare una sistemazione.

