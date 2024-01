Primavera, vittoria in rimonta e tre punti pesanti 

Cagliari 2

Sassuolo 1

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Idrissi, Catena, Cogoni, Arba, Sulev (33’ st Ardau), Marcolini, Malfitano (16’ st Balde), Carboni (33’ st Konate), Vinciguerra (33’ st Achour), Kingstone. In panchina Renna, Wodzicky, Conti, Pintus, Deriu, Franke, Melino. Allenatore Pisacane.

Sassuolo (4-3-1-2) : Theiner, Cinquegrano, Loeffen Cannavaro (31’ st Corradini), Falasca (48’ st Piantedosi), Kumi, Leone, Lopes, Bruno (43’ st Knezovic), Neophytou (31’ st Chiricallo), Baldari (43’ st Rovatti). In panchina Scacchetti, Di Bitonto, Okojie, Ravaioli, Petrosino, Ferrandino. Allenatore Bigica.

Arbitro : Gauzolino di Torino.

Reti : 30' pt Baldari, 36 st' Achour, 42' st Corradini (aut).

Note : ammoniti Cannavaro, Marcolini, Kumi, Idrissi, Falasca, Carboni, Kingstone. Recupero 1’ pt, 2’ st.

Il Cagliari Primavera inaugura al meglio il nuovo anno trovando una vittoria in rimonta, per 2-1, con il Sassuolo. Dopo essere andato al riposo in svantaggio per 1-0, è riuscito a ribaltare la gara negli ultimi dieci minuti grazie alla rete di Achour e all’autogol di Corradini propiziato da Konate.

Dopo una prima fase di studio è il Sassuolo a rendersi per primo pericoloso al 14’: sul tiro di Leone respinto da Iliev, Cinquegrano non inquadra la porta da pochi metri. Il Cagliari risponde al 17’ con il colpo di testa di Kingstone, di poco alto sopra la traversa. Alla mezzora il Sassuolo sblocca il punteggio: discesa sulla sinistra di Leone, palla tesa al centro per Baldari che calcia sottoporta trovando la deviazione decisiva di Catena. L’inizio della ripresa è contratto, con il Cagliari che progressivamente aumenta il pressing senza però costruire occasioni nitide. Dal 20’ Pisacane cambia modulo, passando dal 4-3-1-2 al 4-3-3. Gli ingressi di Achour e Konate cambiano il volto della gara. Al 36’ Achour sigla il pareggio con una conclusione dal limite che beffa Theiner. E al 42’ il Cagliari la ribalta con l’autogol di Corradini, nato da un cross di Konate.

