Primavera, un buon punto alla fine contro l’Hellas 

Cagliari 1

Hellas Verona 1

Cagliari (4-3-1-2) : Wodzicki, Arba, Cogoni, Catena, Idrissi, Sulev (21’ st Casali), Conti (10’ st Malfitano), Marcolini, Carboni (20’ st Balde), Konate (14’ st Pintus), Vinciguerra (10' st Kingstone). In panchina Renna, Pulina, Achour, Franke. Allenatore Pisacane.

Hellas Verona (3-5-2) : Toniolo, Corradi, Calabrese, Nwanege, Cissè, Dalla Riva (45’ st Ventura), Szimionas (19’ st Pavanati), Patanè (36’ st Agbonifo), Rigo (1’ st De Battisti), Dentale (35' st Vermesan), Diao. In panchina Castagnini, Troselj, Doucoure, Valenti, Trevisan, Fagoni. Allenatore Sammarco.

Arbitro : Bozzetto di Bergamo.

Reti : 29’ pt Carboni, 13’ st Diao (r).

Note : ammoniti Vinciguerra, Conti, Rigo, Szimionas. Espulso Catena. Recupero 1’pt, 5’ st.

Il Cagliari Primavera conquista un prezioso pareggio in dieci uomini contro l’Hellas Verona e allunga così la striscia di risultati positivi, ora a quattro. I rossoblù, dopo aver sbloccato il punteggio al 29’ con capitan Carboni, sono rimasti in inferiorità numerica dall’11’ della ripresa per l’espulsione di Catena, sanzionata dal direttore di gara per chiara occasione da rete. Scelta discutibile perché nell'azione che ha portato al rigore concesso ai veneti, Cogoni si era poszionato sulla linea di porta. A siglare l’1-1 è Diao, al 13’, dal dischetto. Pisacane prova a coprirsi con gli ingressi di Pintus, Balde e Casali. Ma l’Hellas, forte dell’uomo in più, schiaccia il Cagliari nella propria metà e costruisce una serie di occasioni. Al 34’ Cissè colpisce il palo da fuori. Poco dopo Dentale spara da distanza ravvicinata, Wodzicki respinge su Patané, quest’ultimo calcia a botta sicura ma Casali salva sulla linea. Al 44’ Hellas pericoloso con Agbonifo, Wodzicki è super. Nel finale il Cagliari potrebbe addirittura segnare il 2-1 ma Malfitano spreca.

