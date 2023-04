Primavera tra sagre e nuraghi  

Non solo. A fine aprile, su iniziativa dell’assessorato alla Cultura, si terrà una giornata informativa sull’archeologia, basata sulla recente campagna di scavi che si è è svolta nella zona del Castello, dove sono state fatte importanti scoperte. «Sarà un bel momento di riflessione di ciò che quel sito ha rappresentato - dice l’assessore Gianfranco Congiu - ma anche una nuova proposta per il turismo nella nostra cittadina e nel Marghine».

Tra le manifestazioni più importanti, spiccano quelle che si svolgeranno a Macomer, localizzate in particolare al centro intermodale (considerata la porta di ingresso del Marghine), con la regia dell’associazione Maart Intermodale, che organizza un importante rassegna, sulla falsariga di quello che si è svolto lo scorso anno (la mostra degli strumenti musicali vintage “Sei Come un Juke-Box”), che quest’anno sarà incentrato sull’alta fedeltà, con ospiti importanti a livello nazionale e con l’esposizione di strumenti legati alla radio.

Da aprile a giugno, nel Marghine la primavera sarà caratterizzata da manifestazioni di ogni genere, che abbracciano diversi settori da quelli culturali a quelli economici, al turismo e alla riscoperta di valori legati soprattutto alla tradizione e all’archeologia. Fra tutte le manifestazioni spiccano quelle legate alla Primavera nel cuore della Sardegna, con le cortes che quest’anno tornano a Silanus (13 e 14 maggio) e a Lei (20 e 21).

Musica vintage

Nuraghi

Caccia, pesca e pecore

Sempre a Macomer, tra maggio e giugno, sarà di grande attrazione la mostra Caccia e pesca e quella degli ovini. A Borore è in programma, il 29 e 30 aprile, il festival regionale del folclore, mentre il 14 maggio la festa di Sant’Isidoro, con la processione accompagnata dal suono delle Launeddas, e il carro a buoi. Il 10 giugno la giornata è dedicata nel ricordo del fisarmonicista Dominigheddu Medde. A Noragugume, il 28, il 29 e il 30 maggio festa per la Madonna d’Itria, con eventi culturali e religiosi per i 400 anni esatti dalla costruzione dell’antica chiesetta. A Bortigali saranno organizzate manifestazioni sulla radio, proprio nel ricordo delle trasmissioni di Radio Sardegna, che iniziarono durante la guerra in una grotta del paese, diventato centro culturale. A Sindia si celebreranno i tre santi, Giorgio, Raffaele e Isidoro, che si festeggiano tre settimane dopo Pasqua.

