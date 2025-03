Primavera, testa al campionato. C’è l’Inter 

Sull'onda dell'entusiasmo per la finale di Coppa Italia raggiunta ma mantenendo la concentrazione sul campionato, la Primavera del Cagliari scende in campo oggi a Milano contro l'Inter. I “baby” rossoblù sono a caccia della settimana perfetta che ha visto la squadra di Pisacane conquistare la vittoria domenica scorsa contro la Roma capolista e mercoledì vincere la semifinale di Coppa, appunto, contro la Juventus. Con i nerazzurri, secondi in classifica, ci sarà da lottare. Arbitra Mastrodomenico di Matera.

Tra i pali non ci sarà Iliev, convocato in prima squadra da Davide Nicola per la trasferta di Roma (proprio in questi giorni il portiere bulgaro ha firmato il primo contratto da professionista fino al 2028). Al suo posto ci sarà Ciocci.



