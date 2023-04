Primavera sull’Omodeo, il calendario 

Ricco cartellone di eventi per Primavera sul lago Omodeo, promosso dal Comune in collaborazione con enti e istituzioni. In questi giorni il concorso per murales e graffiti “Fiorire e accogliere”. Domenica si terrà la processione de S’Incontru e a seguire la messa.

Aprile sarà scandito da un’altra serie di concorsi: il 24 “Balconi, finestre, spazi fioriti”, il 26 “Orti urbani ed extraurbani”. Trasferta il primo maggio a Cagliari per la festa di Sant’Efisio. Sabato 6 maggio è in calendario il premio “Fare impresa in un piccolo borgo”. Il 12 maggio spazio ad attività ludiche con giochi da tavolo proposti al centro di aggregazione sociale; il 14 processione e messa in onore del patrono San Sebastiano. Il 20 maggio il centro di aggregazione ospiterà il convegno nazionale “Tramando s’innova”: la lana come risorsa per lo sviluppo del territorio nazionale.

Tre gli eventi a giugno per chiudere la kermesse. Il 2 giugno “Le vie dell'acqua”, un itinerario ambientale, storico-archeologico. Il 10 giugno l'iniziativa “Benessere e salute un diritto per tutti” con l’assessore alla Sanità Carlo Doria. Nella stessa data si festeggerà la giornata della biblioteca con i libri scendono in piazza.

