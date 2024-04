Primavera, solo un pari col Lecce 

Cagliari 1

Cagliari (4-3-1-2) : Auseklis, Arba, Cogoni, Franke, Idrissi, Malfitano (13’ st Sulev), Conti (13’ st Carboni), Balde (38’ st Asproni), Simonetta (28’ st Marini), Vinciguerra, Bolzan (28’ st Achour). In panchina Iliev, Renna, Pintus, Costa, Catena. Allenatore Pisacane.

Lecce (4-3-3) : Leone, Esposito, Pacia, Addo, Yilmaz (44’ st Casciano), Minerva (25’ st Davis), Samek, McJannet (40’ st Agrimi), Daka, Burnete, Helm (1’ st Winkelmann). In panchina Cadar, Metaj, Basaric, Zivanovic, Dell’Acqua, Jemo, Vescan-Kodor. Allenatore Coppitelli.

Arbitro : Ursini di Pescara.

Reti : 6’ pt Yilmaz, 28’ pt Bolzan.

Note : Ammoniti Cogoni, Daka, Malfitano, Simonetta, Balde, Samek. Recupero 1’ pt, 5’ st.

La Primavera non va oltre l’1-1 con il Lecce. Servirà ora un miracolo, con un incastro di combinazioni, per accedere ai playoff. Pugliesi in vantaggio al 6’ con la punizione di Yilmaz. Il pareggio rossoblù al 28’ con Bolzan (assist di Idrissi). Succede poco nella ripresa.

