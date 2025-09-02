Primavera, si allarga la colonia bulgara 

La Primavera del Cagliari avrà un portiere bulgaro. O meglio, avrà ancora un portiere bulgaro. Dopo essersi affidata per 43 volte nelle ultime due stagioni a Iliev (adesso in prestito all’Audace Cerignola in Serie C), l’Under 20 rossoblù accoglie Atanas Kehayov, ultimi due anni nelle giovanili della Roma.

Mercato

Il nuovo arrivato, classe 2007 e alto 197 centimetri, va a rimpolpare la colonia bulgara: troverà, infatti, nello spogliatoio i connazionali Sulev e Goryanov. Il Cagliari, che in questi anni ha guardato spesso all’offerta balcanica per le sue giovanili, ha consegnato nelle mani di Kehayov un contratto biennale con opzione per ulteriori tre campionati. Il ragazzo nato a Burgas è il portiere della nazionale bulgara Under 19 e arriva in Sardegna dopo un anno con otto partite nel campionato Under 18 e solo 90’ in Primavera 1.

Dal campo

In attesa di novità sull’infortunio di Trepy, il gruppo di Francesco Pisano tornerà in campo nel pomeriggio dopo le due sconfitte nel giro di sei giorni, prima in finale di Supercoppa contro l’Inter e poi in campionato a Monza. Tra due settimane alla ripresa del campionato dopo la sosta, ad Asseminello, arriverà il Milan e c’è un dato che può dare più serenità al gruppo: nessuno ha fatto meglio del Cagliari tra le mura amiche nell’ultimo anno, con la Primavera rossoblù che non perde al “Crai Sport Center “dal 18 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA