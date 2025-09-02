VaiOnline
Cagliari.
03 settembre 2025 alle 00:28

Primavera, si allarga la colonia bulgara 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Primavera del Cagliari avrà un portiere bulgaro. O meglio, avrà ancora un portiere bulgaro. Dopo essersi affidata per 43 volte nelle ultime due stagioni a Iliev (adesso in prestito all’Audace Cerignola in Serie C), l’Under 20 rossoblù accoglie Atanas Kehayov, ultimi due anni nelle giovanili della Roma.

Mercato

Il nuovo arrivato, classe 2007 e alto 197 centimetri, va a rimpolpare la colonia bulgara: troverà, infatti, nello spogliatoio i connazionali Sulev e Goryanov. Il Cagliari, che in questi anni ha guardato spesso all’offerta balcanica per le sue giovanili, ha consegnato nelle mani di Kehayov un contratto biennale con opzione per ulteriori tre campionati. Il ragazzo nato a Burgas è il portiere della nazionale bulgara Under 19 e arriva in Sardegna dopo un anno con otto partite nel campionato Under 18 e solo 90’ in Primavera 1.

Dal campo

In attesa di novità sull’infortunio di Trepy, il gruppo di Francesco Pisano tornerà in campo nel pomeriggio dopo le due sconfitte nel giro di sei giorni, prima in finale di Supercoppa contro l’Inter e poi in campionato a Monza. Tra due settimane alla ripresa del campionato dopo la sosta, ad Asseminello, arriverà il Milan e c’è un dato che può dare più serenità al gruppo: nessuno ha fatto meglio del Cagliari tra le mura amiche nell’ultimo anno, con la Primavera rossoblù che non perde al “Crai Sport Center “dal 18 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia