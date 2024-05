Primavera, sfuma il sogno playoff 

Finisce il sogno playoff per la Primavera di Fabio Pisacane. La vittoria del Sassuolo sulla Fiorentina per 3-1, ma soprattutto il successo del Milan con il Frosinone (2-1), tagliano aritmeticamente il Cagliari dalla corsa per gli spareggi scudetto ad una giornata dal termine della regular season.

Sabato scorso i giovani rossoblù, grazie al 2-1 ottenuto sul Genoa, si erano portati momentaneamente a -1 dal sesto posto, a quota 47 punti, in attesa che si disputassero le gare delle dirette concorrenti che si sono giocate appunto ieri. Se da una parte il Torino - che alla vigilia di questa 33ª giornata era quinto con 48 punti – ha perso con il Bologna, scivolando al settimo posto fuori dalla zona playoff, i neroverdi, con il 3-1 maturato con la Fiorentina, hanno conquistato matematicamente il pass per le fasi finali, salendo al quinto posto, a 51 punti. Mentre i rossoneri si sono portati in sesta posizione, a 50 punti, a +3 dalla squadra di Pisacane. Dunque, anche una vittoria del Cagliari il prossimo weekend con il Verona, con l’eventuale sconfitta dei rossoneri con il Torino, non sarebbe sufficiente visto che in questo caso il Torino salirebbe a quota 51, qualificandosi così ai playoff. Mentre in caso di parità tra le due squadre, insieme alla contemporanea vittoria del Cagliari, il Milan chiuderebbe comunque a +1 dai sardi con la qualificazione in tasca.

Riprendendo le parole di Fabio Pisacane dette al termine dalla gara vinta sabato con il Genoa, non bisogna rammaricarsi per quei punti che questo gruppo di ragazzi avrebbe meritato e che oggi avrebbero fatto la differenza. Prevale, semmai, la soddisfazione, per una stagione giocata ad alti livelli e per la crescita progressiva di tanti giovani.

