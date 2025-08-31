Primavera, settimana amara Il Cagliari sconfitto a Monza 

Monza 2

Cagliari 0

Monza (3-5-2) : Vailati, Villa, Colonnese, Albè, Scaramelli (38’ st Castelli), N. Ballabio, Diene, Mout, Attinasi (44’ st Bagnaschi), R. Zanni (15’ st Fogliaro), Reita (44’ Romanini). In panchina A. Ballabio, Buonaiuto, Treffiletti, Monguzzi, M. Zanni, Ganci, Rossini. Allenatore Brevi.

Cagliari (3-5-2) : Auseklis, Nuvoli, Franke, Marini, Grandu, Tronci (9’ st Malfitano), Liteta (33’ st Cardu), Sulev, Vargiu (33’ st Goryanov), Trepy (34’ pt Costa), Mendy (33’ st Saddi). In panchina Are, Pintus, Pibiri, Correnti, Russo. Allenatore Pisano.

Arbitro : Castellano di Nichelino.

Reti : nel st 20’ Scaramelli, 28’ Reita.

Settimana da dimenticare per il Cagliari Primavera: dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Supercoppa con l’Inter, arriva la seconda in campionato a Monza (2-0) per l’undici di Pisano.

Che sarebbe stata una partita equilibrata lo si poteva immaginare dai percorsi speculari delle due squadre in questo avvio di stagione: per entrambe tre punti, un gol segnato e uno subito. Se poi dopo un terzo di partita, si fa male il giocatore più attivo e imprevedibile dei ventidue in campo, tutto si fa più piatto. Non è un caso che dopo pochi secondi dall’uscita di Trepy, i rossoblù abbiano subito l’occasione più grande sino a quel momento: la traversa colpita da Mout al 35’ è la prima immagine di una nuova gara, con i padroni di casa che iniziano a spingere.

Nel secondo tempo, nel giro di una decina di minuti, i biancorossi si prendono la partita. Al 66’ Scaramelli arriva in area da destra e segna tra le gambe di Auseklis. Dopo nove minuti, Reita chiude la sfida e impacchetta la seconda vittoria consecutiva del Monza. Anche il campionato Primavera 1 andrà alla sosta: per il Cagliari, l’occasione utile per riprendere fiato e festeggiare la convocazione con l’Italia di Luca Costa: il classe 2008 vola nella nazionale Under 18 raccogliendo i frutti dei suoi 34 gol nelle ultime due stagioni.

