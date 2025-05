Primavera, resta accesa la fiammella per i playoff 

A due giornate dalla fine del campionato, la Primavera del Cagliari può continuare a sognare un posto nei playoff. I rossoblù, con la vittoria di sabato contro il Bologna, salgono a quota 55 e mantengono stretto il nono posto in classifica, a pari merito con la Lazio, una delle tre dirette concorrenti per una piazza nel post season e che ieri ha pareggiato 0-0 con la Sampdoria. La fiammella, come l'ha definita anche Fabio Pisacane al termine della partita contro i bolognesi, resta ancora accesa, per quanto si abbia la consapevolezza che la strada da percorrere non sia per niente in discesa. La prima piazza che consentirebbe a Vinciguerra e soci di qualificarsi ai playoff momentaneamente dista soltanto 4 punti ed è occupata dall'Hellas Verona (sesta posizione) che, nel match contro il Cesena, ha vinto 5-0. Ma un'altra avversaria da tenere sotto controllo è il Milan, attualmente settimo con 58 punti (i rossoneri, nell'ultimo turno, hanno vinto per 4-0 a discapito dell'Udinese).

I cagliaritani non devono abbassare la guardia nel corso degli ultimi due incontri. Sulla carta le due sfide in programma (Atalanta questa domenica e Udinese all'ultima giornata) non dovrebbero nascondere grosse difficoltà, ma non bisogna incappare nell'errore di sottovalutare l'avversario. La posta in palio è troppo importante e il finale di questa stagione è ancora da scrivere.

Classifica : Roma 77, Inter 68, Sassuolo 66, Juventus 62, Fiorentina 60, Hellas Verona 59, Milan 58, Lazio 55, Cagliari 55, Genoa 51, Lecce 49, Torino 49, Cesena 48, Atalanta 46, Monza 45, Cremonese 41, Bologna 36, Empoli 34, Sampdoria 23, Udinese 14.

Prossimo turno : Bologna-Monza venerdì ore 17, Empoli-Roma venerdì ore 17, Inter-Sampdoria sabato ore 11, Sassuolo-Lecce sabato ore 11, Hellas Verona-Juventus sabato ore 13, Lazio-Fiorentina sabato ore 13, Udinese-Cremonese sabato ore 15, Torino-Milan domenica ore 11, Atalanta-Cagliari domenica ore 13, Genoa-Cesena domenica ore 15.



