Primavera, resta accesa la fiammella dei playoff 

Il Cagliari Primavera si appresta ad affrontare il finale di campionato con spensieratezza e grande voglia di stupire. Il pareggio conquistato sabato scorso a Ferentino, con il Frosinone di Gregucci, oltre a dare continuità di risultati, lascia ancora intatte le speranze di giocarsi i playoff in queste ultime undici giornate. Il divario di cinque punti dal sesto posto rimette nuovamente in carreggiata la squadra di Pisacane che ha ritrovato lo smalto e, soprattutto, una certa sicurezza da un punto di vista mentale con la vittoria scaccia-crisi di due settimane fa con il Toro. Domani (alle 13) i baby rossoblù ospitano al Crai Sport Center la Sampdoria, afflitta da pareggite e che non vince dallo scorso 13 gennaio. All’andata i blucerchiati si imposero per 1-0 ma fu, probabilmente, una delle migliori prestazioni del Cagliari viste in trasferta in questa stagione. Per battere la Samp, e continuare a coltivare il sogno playoff, servirà l’approccio adottato con il Frosinone e quella capacità di saper sopperire ai momenti di difficoltà, come accaduto lo scorso weekend dopo il pareggio dei ciociari, arrivato nella ripresa.

Anticipi e posticipi

In settimana la Lega Serie A ha diramato il programma di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1 dalla 25ª alla 27ª giornata. Dopo la Samp, i baby rossoblù andranno ad Empoli domenica 10 marzo (ore 13.00). Sabato 16 marzo è in programma, alle 11, il big match contro la Juventus, al CRAI Sport Center. Poi un turno di riposo, per far spazio alle nazionali (il weekend del 23 e 24), e si ritorna nuovamente in campo sabato 30 con il Sassuolo.

Le altre squadre

L’Under 18 di Bellucci, dopo aver vinto 2-0 lo scorso turno in casa dell’Hellas Verona con le reti di Konate e Trepy, cerca questa domenica con il Lecce il terzo successo consecutivo (si gioca ad Assemini). Mentre la squadra Under 17, guidata da Testoni, arriva da un pareggio beffa (2-2 con la Feralpisalò) e proverà questo fine settimana a riscattarsi in casa con il Brescia.

