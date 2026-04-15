Primavera, quanto pesa la vittoria di Frosinone 

Ci sono vittorie con un’importanza che va al di là dei 3 punti, e quella che il Cagliari Under 20 ha conquistato domenica rientra in questa categoria.

Era uno scontro diretto. Di quelli veri, considerando che il Frosinone, dopo aver inghiottito l’1-4 dei rossoblù, è a 4 punti di distanza. L’ansiogena possibilità della retrocessione diretta è stata allontanata con un colpo secco. Nello stesso weekend in cui altre concorrenti avevano trasferte da incubo: il Napoli ha segnato due gol alla Roma nei primi 7’, ma è poi stato inchiodato su un (ottimo) pareggio; il Sassuolo ha spazzato via la Fiorentina 1-3, trovando una (gigantesca) vittoria per consolidare la sua proiezione di salvezza.

Nel pomeriggio in Ciociaria, i rossoblù hanno mandato messaggi chiari. È stata la partita dell’approccio giusto. Quel mancino di Trepy ha squarciato i progetti del Frosinone ad appena 20’’ dall’inizio, dopo un campionato con soli 3 gol segnati nel primo quarto d’ora. L’immagine della domenica è stata certamente quella corsa con cui si è fatto tutto il campo e ha sigillato la sua doppietta. Insieme a un istantaneo “Scusa Noham” con cui, quasi prima di esultare per una giornata che ricorderà, ha cercato lo sguardo del compagno Hamdaoua, non servito nella ripartenza. Le feste finali, liberatorie, troveranno certamente spazio nell’annuario di una classe che a maggio potrebbe avere l’esame finale. Nel frattempo, tornerà ad Asseminello: domenica c’è il Cesena, che dopo aver vinto anche con l’Inter è primo insieme al Parma.

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